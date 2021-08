Der Liveticker zum Spiel des FC Basel gegen den Hammarby IF

Mit dieser Aufstellung beginnt der FC Basel das kapitale Spiel gegen Hammarby IF

Um in die Conference-League Gruppenphase zu kommen muss der FC Basel noch eine Hürde überspringen. Heute kommt der Hammarby IF aus Schweden ins Joggeli. Mit einem guten Resultat im Hinspiel will sich der FCB die Basis für das Weiterkommen erspielen.