Liveticker: FC Basel im Cup gegen den FC Schönenwerd-Niedergösgen

Auswärts auf dem Inseli, so heisst der Sportplatz in Niedergösgen, tritt der FC Basel zum Spiel der ersten Runde im Schweizercup an. Gegner ist der FC Schönenwerd - Niedergösgen aus der zweiten Liga. Die Solothurner freuen sich auf ein Dorffest und hoffen auf ein spannendes Spiel. Der FCB hingegen will die Serie der Ungeschlagenheit bestimmt nicht in der ersten Runde des Cups beenden.

Riccardo Ferraro 15.08.2021, 13.00 Uhr