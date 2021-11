Liveticker zum Conference League Spiel FC Basel : Kairat Almaty

Um die Chancen auf den ersten Platz in der Gruppe H der Conference League zu wahren und so zu einem Finalspiel im Joggeli zu kommen, muss der FCB gegen Kairat Almaty gewinnen. Haben die Rotblauen, nach der langen Reise in die kasachische Stadt, die benötigten Kraftreserven dafür?

Riccardo Ferraro 25.11.2021, 15.22 Uhr