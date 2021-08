Der Liveticker zum Spiel des FC Basel gegen Lausanne-Sport

Zum ersten Mal reist der FCB ins neue Stadion La Tuilière in Lausanne. Nachdem der FCB auch unter der Woche gegen Hammarby IF unbesiegt blieb, folgt heute das Spiel gegen den Tabellenletzten der Super League. Wie sich der FCB schlägt und ob er die Serie aufrechterhalten kann lesen Sie in unserem Liveticker.

Riccardo Ferraro 22.08.2021, 13.14 Uhr