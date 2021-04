Liveticker

Nach der Entlassung von Ciriaco Sforza am vergangenen Dienstag steht gegen den FC Luzern erstmals Patrick Rahmen als Cheftrainer des FC Basel im Einsatz. Nach nur einem Sieg in den letzten 10 Spielen müssen in der Innerschweiz sogleich drei Punkte her. Spielbeginn ist um 20:30 Uhr.

Simon Leser 10.04.2021, 19.30 Uhr