Seit vier Partien wartet der FC Basel auf einen Sieg. In St. Gallen will das Team von Ciriaco Sforza wieder auf die Erfolgsstrasse zurückkehren. Dabei fehlen jedoch gleich 15 Spieler. Anpfiff in der Ostschweiz ist um 20:30 Uhr.

Simon Leser 27.02.2021, 19.30 Uhr