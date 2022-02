Jetzt live: Gewinnt der FCB daheim gegen den FC Sion?

Mit Neuzugang Chalov: So will der FCB das erste Heimspiel des Jahres gegen Sion gewinnen

Nach dem 3:0-Auswärtserfolg in Luzern will der FC Basel im ersten Heimspiel des Jahres gegen den FC Sion gleich nachdoppeln. Um den Anschluss an den FC Zürich zu halten, braucht es unbedingt drei Punkte. Doch dem FCB fehlen zahlreiche wichtige Spieler. Anpfiff im Joggeli ist um 14:15 Uhr.