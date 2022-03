Der Liveticker zum Spiel des FCB gegen Olympique Marseille

Liveticker Machbare Ausgangslage: Der FCB verliert das Hinspiel in der Conference League gegen Olympique Marseille knapp mit 2:1 Im Conference-League-Achtelfinal musste der FCB auswärts in Marseille gegen Olympique leiden. Er ging in Rückstand und konnte nur selten für Entlastung sorgen. Dank Sebastiano Esposito kam Rotblau nochmals heran und hätte mit etwas Glück gar noch ein Unentschieden holen können. Trotzdem erspielen sich die Basler eine machbare Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche. Riccardo Ferraro 10.03.2022, 19.39 Uhr

Dan Ndoye beisst sich an der weissen Verteidigung (hier an Sead Kolasinac und Boubacar Camara) die Zähne aus. Georgios Kefalas / KEYSTONE 25'000 Fans sind im Vélodrome dabei unter ihnen auch etwa 700 Basler. Jean-Francois Badias / AP Liam Millar kommt vom Flugzeug fast direkt auf den Platz. Man sieht ihm die fehlende Spritzigkeit an. Daniela Frutiger/Freshfocus Auch Sebastiano Esposito kann den Ball oft nicht halten. Der FCB ist oft unter Druck. Georgios Kefalas / EPA Arkadiusz Milik verwandelt den fälligen Elfmeter mit einem Panenka. Heinz Lindner durchschaut das nicht. Georgios Kefalas / KEYSTONE Das französische Team kann Jubeln. Dan Ndoye (im Vordergrund) findet das nicht so lustig. Jean-Francois Badias / AP Dan Ndoye erkämpft sich immer wieder Mal einen Ball. Hier gegen Dimitri Payet. Das mag dieser nicht. Er holt Gelb und ist im Joggeli gesperrt. Guillaume Horcajuelo / EPA Valentin Rongier schiesst und Lindner lässt den Ball nach vorne abklatschen. In der Folge fällt das 2:0. Jean-Francois Badias / AP Sebastiano Esposito setzt sich gegen Luan Peres durch und trifft zum 2:1 Anschlusstreffer. Daniela Frutiger/Freshfocus Sebastiano Esposito trifft und telefoniert endlich wieder. Guillaume Horcajuelo / EPA Fast wäre hier das 2:2 gefallen. Steve Mandanda kann den Ball, der von seinem Mitspieler kam, aber noch knapp von der Linie kratzen. Daniela Frutiger/Freshfocus Mit dem Resultat kann der FCB zufrieden sein. Aus den Gegebenheiten haben sie das Beste gemacht. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Das Spiel: Der FCB kommt gut ins Spiel. Die Hausherren lassen es gemütlicher angehen, treten jedoch mit der Zeit immer mehr aufs Gaspedal. Cengiz Ünder mit dem Pfostenschuss und Dimitri Payet ans Aussennetz, vergeben in der zehnten Minute grosse Chancen. Etwas unglücklich kommt OM dann zu einem Elfmeter. Einen gut getretenen Eckball kann Heinz Lindner noch spektakulär retten.

Beim Klärungsversuch trifft Andy Pelmard mit seinem hohen Bein jedoch den allgegenwärtigen Mattéo Guendouzi am Kopf. Arkadiusz Milik nimmt sich den Ball und versenkt den Elfmeter eiskalt. Etwas später kommt der Pole wieder in eine Eins-gegen-Eins-Situation mit Lindner. Diesmal bleibt Lindner cool und kann parieren. In der Folge sieht der FCB den Ball nur noch von weitem. Das Heimteam kann diesen gut halten. Dimitri Payet verliert den Ball in dieser Phase jedoch ein Mal an Dan Ndoye. Er holt sich Gelb und ist daher im Rückspiel gesperrt.

Zum Beginn der zweiten Halbzeit, zeigt der FCB, dass hier etwas möglich ist. Lange dauert die Druckphase jedoch nicht. Der FCB muss sich auf das Hinterteil von Tavares (59.) oder den Pfosten (62.) verlassen um nicht noch weiter in Rückstand zu geraten. In der 67. ist es dann jedoch ein Fehler von Lindner, welcher das Heimteam zum Tor einlädt. Der Österreicher lässt den Ball nach vorne abklatschen und Milik verwandelt.

Zum Ende kommt der FCB wieder auf und trifft mit Sebastiano Esposito zum Anschluss. Der Italiener wird, sehr knapp an der Offsidelinie stehend, von Wouter Burger traumhaft lanciert und schlägt auch Steve Mandanda. Beinahe hätte Valentin Rongier mit einem Eigentor das Spiel noch gedreht. Sein Kopfball erwischt Goalie Mandanda auf dem falschen Fuss. Der Ball kullert jedoch nicht ins Tor, weil eben genau dieser Goalie mit einem Sprint und seiner Hand noch knapp vor der Linie retten kann.

Der FCB wird mit dem Resultat zufrieden sein. Vor allem wenn man bedenkt, wie viele Chancen das Heimteam hatte.

Der Beste: Sebastiano Esposito sieht man an, dass er sich hier bis zum Schluss nicht mit der Niederlage abfinden will. Er bekommt seine Chance und nützt diese eiskalt. Das Anschlusstor könnte in der Endabrechnung wichtig werden.

Das gab zu reden: Erst warnte der FCB seine Fans, sich nicht bemerkbar zu machen. Die Fans befolgten dies in dem sie zwar lautstark aber nicht in rotblau durch die Stadt liefen. Trotzdem wurden sie von Heimfans angegriffen und auch bei der Eingangskontrolle lange aufgehalten. Gastfreundlichkeit geht anders.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen