Der Liveticker zum Spiel des FCB gegen Olympique Marseille

Noch nie kam es in einem Pflichtspiel zum Vergleich zwischen Olympique de Marseille und dem FC Basel. Im Achtelfinal Hinspiel können die Basler heute einen Schritt in Richtung Endspiel in Tirana machen. Die Franzosen jedoch wollen sich in ihrem Vélodrome sicherlich keine Blösse geben. Welches Team erarbeitet sich die bessere Basis fürs Rückspiel?

Riccardo Ferraro 10.03.2022, 19.39 Uhr