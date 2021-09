Der Liveticker zum Spiel des FC Basel gegen den FC Lugano

Der FC Basel überzeugt in Lugano nicht und muss die Heimreise mit nur einem Punkt antreten. In der ersten Halbzeit konnte der FCB noch in Führung gehen. Das Tor fiel aber sehr glücklich. Inspiriert griff der FCB danach nicht an und musste immer wieder Konter der Tessiner zulassen. Das 1:1 fiel folgerichtig nach einem solchen und der FCB konnte danach nicht mehr darauf reagieren. So bleiben die Basler auf Tabellenplatz zwei hinter dem FCZ.

Riccardo Ferraro Aktualisiert 12.09.2021, 18.34 Uhr