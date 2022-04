Jetzt live: Verhindert der FCB gegen Luzern den FCZ-Meistertitel?

Nach dem 5:1-Heimsieg des FC Zürich am Samstag gegen Sion braucht der FC Basel am Sonntagnachmittag gegen den FC Luzern mindestens einen Punkt, um die Entscheidung im Meisterrennen zu verschieben. Nach drei Unentschieden in Serie ist gegen das zweitletzte Luzern ein Sieg Pflicht. Anpfiff im Joggeli ist um 16:30 Uhr.

Simon Leser 24.04.2022, 15.35 Uhr