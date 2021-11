Jetzt live: Holt der FC Basel bei Schlusslicht Luzern den Sieg?

Drei Tage nach dem Auswärtsspiel in der Conference League nahe der chinesischen Grenze muss der FC Basel in der heimischen Super League ran. Weil der FC Luzern das Spiel nicht verschieben wollte, beginnt es wie geplant heute um 16:30 Uhr. Nach der ersten Liga-Pleite gegen St. Gallen im letzten Spiel will sich der FCB gegen das Innerschweizer Schlusslicht rehabilitieren.

Simon Leser 28.11.2021, 15.36 Uhr