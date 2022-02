Leichtathletik Glanzleistungen an der Junioren-SM: Mehrkämpferinnen aus der Region schlagen auch im Einzel zu Die Baselbieter Leichtathletinnen Elena Debelic und Marina Zanoni prägen die Junioren-SM. Warum sind sie so gut? Jörg Greb 23.02.2022, 10.40 Uhr

Elena Debelic freut sich über ihre Leistungen. zVg

Im Weitsprung der Kategorie U20 eroberte die Allschwilerin Elena Debelic den Titel. 5,81 Meter erreichte die 19-jährige Siebenkämpferin der OB Basel. Nur drei Zentimeter weniger weit flog Marina Zanoni vom LC Therwil: Silber. Auffallend ist, dass sich weder Debelic noch Zanoni als Weitspringerinnen sehen. Beide sind Mehrkämpferinnen. Beide liessen die Spezialistinnen hinter sich, und das Weitsprung-Duell blieb nicht das einzige.

Erfolgreiche Leichtathletin aus Reinach: Marina Zanoni Caspar Reimer

Im Hochsprung war der Zweikampf vorgesehen gewesen, ebenfalls um Gold. Doch Debelic verspürte beim Einspringen Schmerzen im Sprunggelenk. Sie verzichtete mit der Begründung: «Ich will im Hinblick auf den Sommer nichts riskieren.» Gold ging an Zanoni. Die sieben Monate jüngere Athletin sagte: «Ich bin doppelt glücklich.» Sie freute sich über die Goldmedaille und die Höhe, die ihrer Körpergrösse entspricht. Und dann war da noch das Duell im 60-Meter-Hürdensprint: Debelic (im Bild links) und Zanoni (im Bild rechts) qualifizierten sich für den Final. Weit voneinander entfernt (Bahn 2 und 8) liefen sie dort zeitgleich mit 8,93 Sekunden auf die Positionen 7 und 8 – Debelic mit persönlicher Bestzeit, Zanoni hatte diese im Vorlauf mit 8,86 Sekunden realisiert.

NLZ und Klubtraining harmonieren

Die beiden Sprung-Disziplinen sorgten für ein besonderes, aber nicht eben seltenes Bild an der Ranglistenspitze. Siebenkämpferinnen fordern die Spezialistinnen immer wieder. Und nicht von ungefähr kommt die starke Präsenz aus der Region Nordwestschweiz.

Die gezielte Förderung, die Strukturen und die Kooperation der Vereine klappen. So profitieren Debelic und Zanoni, beide Sportklassenschülerinnen am Gymnasium Liestal, neben den vier bis fünf Klubtrainings von den Angeboten für die Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer im Nationalen Leistungszentrum (NLZ). Am Montag, Dienstag und Donnerstag kümmern sich die bestausgewiesenen Trainer Claudine Müller (Hauptverantwortung und Hürden), Ursula Jehle-Stäheli (Kugel, Würfe) und Nicolas Gentsch (Sprünge) um die grössten Talente der Region.

«Die aktuelle Breite und die Entwicklung der nachstossenden Athletinnen sind erfreulich», sagt Müller. Als aussergewöhnlich bezeichnet sie die Situation aber nicht: «Immer wieder gab es vergleichbare Konstellationen.» Vor einigen Jahren war dies mit Salome Lang (Hochsprung-Schweizerrekordhalterin), Pascale Stöcklin und Lea Bachmann (beide Stabhochsprung) der Fall. Müller, die frühere Spitzensiebenkämpferin und langjährige Trainerin (auch von Hürdenrekordler Jason Joseph) betont aber «die glückliche Situation, dass alle am selben Strick ziehen». Damit meint sie das Trainerteam im NLZ, vor allem aber auch die Kooperation der Klubtrainer. Müller sieht dabei auch die andere Seite: Sie ist auch die persönliche Trainerin von Debelic bei OB.

Catharina Schmid als Klubtrainerin von Zanoni pflichten bei: «Wir stärken die Stärken und können die Athletinnen und Athleten individuell nach deren Bedürfnissen unterstützen.» Wichtig dabei: Die vielen starken Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer der Region pushen sich und profitieren voneinander.

Die Junioren-WM im Hinterkopf

Das kompetitive Trainingsumfeld spricht auch die beiden Athletinnen Debelic und Zanoni an: «Wir haben es immer lustig und spornen uns gegenseitig an – egal, ob wir zwei oder die Männer oder die anderen Frauen in der Gruppe.»

Inspirierend wirkt nicht nur das Zusammenwirken beider Geschlechter, sondern auch der Generationen: «Cool, wenn wir mit Routiniers wie Matthias Steinmann oder Finley Gaio zusammenarbeiten können», finden beide Juniorinnen. Und glücklich schätzen sie sich über Klub- und NLZ-Trainingsbetrieb, wie Zanoni sagt: «Meine persönliche Trainerin und die NLZ-Coaches sprechen sich hervorragend miteinander ab.»

Debelic und Zanoni sind voller Motivation. In ihrem letzten U20-Jahr finden im Sommer die U20-WM in Cali (Kolumbien) statt. Gerade nach den zwei Pandemie-Sommern reizen solche Perspektiven. Als «nicht unrealistisch, aber sehr hoch angesetzt» bezeichnen sie die Qualifikationshürden. Mit umso mehr Motivation und Zielstrebigkeit arbeiten Debelic und Zanoni darauf hin.

Info Auch andere Regionale waren erfolgreich Neben Elena Debelic und Marina Zanoni feierten weitere Talente aus der Region Titelgewinne, so bei den U20 Fabienne Hoenke (LV Fricktal) mit 24,53 über 200 m, Anna Haberthür (LC Therwil) mit 57,76 über 400 m und Romy Burkhard (LV Fricktal/Stabhochsprung/4,05 m); bei den U18 Phoebe Oelhafen (SC Liestal) mit 3:08,00 über 1000 m, Eve Attenhofer (OB Basel) mit 8,51 über 60 m Hürden und Carmen Schaub (LG Oberbaselbiet / BTV Sissach) mit 5,75 im Weitsprung sowie bei den U16 Mael Medero (TV Riehen) mit 2:46,45 über 1000 m und Nevis Thommen (LG Oberbaselbiet / BTV Sissach) mit 8,35 über 60 m Hürden.