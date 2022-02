Der EHC Basel steht nach drittem Sieg im Playoff-Halbfinale

Mit Karacho ins Halbfinale: Der EHC Basel könnte schon am Samstag aufsteigen Der EHC Basel wird seiner Favoritenrolle gerecht, besiegt Lyss auch im dritten Spiel mit 5:0 und ist dem Aufstieg ganz nah. Jakob Weber 24.02.2022, 22.55 Uhr

Fünf Tore wurden bejubelt: Auch das zweite Playoff-Heimspiel gewinnt der EHC Basel auf souveräne Art und Weise. Bild: Christoph Perren

Diego Schwarzenbach steht in der 38. Minute hinter dem Tor, als er zum Geniestreich ansetzt und für die schönste Szene an diesem Basler Freudenabend sorgt. Er lupft den Puck von hinten an den Helm des verdutzen Lyss-Torwarts Kevin Geissbühler und kann sich das Grinsen nicht verkneifen, als die Scheibe tatsächlich ins Tornetz abprallt. Schwarzenbachs Treffer ist das 5:0 und er markiert die Vorentscheidung des dritten und letzten Spiels in der Best-of-Five-Viertelfinal-Serie gegen den SC Lyss, das der Favorit aus Basel am Ende diskussionslos gewinnt.

Zu Beginn benötigt der EHC allerdings einen kleinen Wachmachers, ehe er im Spiel ankommt. Nachdem Eric Himelfarb den Puck als letzter Mann im Mitteldrittel verliert, zeichnet sich EHC-Goalie Fabio Haller aus, der die Quasi-Penalty-Situation für sich entscheidet und pariert. Doch nach dieser heiklen Szene übernehmen die Männer von Coach Christian Weber das Zepter.

Pacal Berger holt mit seinem Team den dritten Playoff-Viertelfinalsieg und sichert sich sich damit den Einzug ins Halbfinale. Bild: Christopf Perren

Mit der Halbfinal-Qualifikation vor Augen spielt sich das Geschehen ab sofort mehrheitlich im gegnerischen Drittel ab. Immer wieder kommt der EHC zu Abschlüssen, in die sich die tapferen Berner erfolgreich werfen. Die 1812 Zuschauer in der St.-Jakob-Arena – mit Ausnahme der elf Gästefans – müssen bis zum ersten EHC-Powerplay warten, ehe sie jubeln dürfen. Nur zehn Sekunden Überzahl benötigen die Basler, ehe Yanick Sablatnig nach einen schönen Spielzug den Abpraller ins Tor bugsieren kann.

Das Tor gibt dem EHC Aufwind und das Heimteam zeigt in der Folge, dass es in dieser Liga eigentlich nichts verloren hat. Folgerichtig fällt in der 18. Minute dann auch das 2:0. Diesmal steht Himelfarb richtig und schiebt den Puck aus kurzer Distanz ins Netz. Den Fehler aus der Anfangsphase hat er damit persönlich wieder gut gemacht.

Im zweiten Drittel powert der EHC weiter. Per Doppelschlag stellt er in der 25. und 26. Minute auf 4:0. Erst trifft Topskorer Martin Alihodzic nach einem schönen Querpass und dann behält Marc Sahli im folgenden Angriff im Getümmel vor dem Tor die Übersicht und stochert die Scheibe über die Linie. Zwölf Minuten nach der Vorentscheidung macht Schwarzenbach mit der eingangs beschriebenen Szene dann den Deckel drauf.

Diego Schwarzenbach lässt den EHC Basel zum fünften Mal am heutigen Abend jubeln. Bild: Christoph Perren

Im letzten Drittel spielt der EHC Basel den Sieg im Stile eines Spitzenteams nach Hause. Zwar agieren die Basler nicht mehr in jeder Szene so konzentriert wie noch zuvor und spielen auch nicht mehr so zielgerichtet aufs gegnerische Tor. Doch für den zweiten Shutout im dritten Spiel und ein paar geschonte Kräfte reicht es dennoch.

Der Blick auf Arosa und Martigny

Der EHC Basel ist das einzige Team, dass den Sprung ins Halbfinale mit der Minimalzahl von drei Partien geschafft hat. Der Topfavorit auf den Aufstieg könnte am Samstag oder Dienstag sogar schon auf dem Sofa ein weiteres Mal jubeln. Nämlich dann, wenn die anderen und einzigen zwei aufstiegswilligen Teams aus Arosa und Martigny ausscheiden sollten, die beide in ihrer Viertelfinal-Serie 1:2 hinten liegen.

Sollten sie noch ein weiteres Spiel verlieren, wäre dem EHC Basel der Aufstieg als einziges verbliebenes Team mit einer Swiss-League-Lizenz nicht mehr zu nehmen. Und da zu hören ist, dass in dieser Saison sogar zwei Teams aus der MySportsLeague den Weg in die höhere Spielklasse angehen können, dürfte der EHC Basel den lange ersehnten Aufstieg schon bejubeln, wenn nur ein Team aus Arosa oder Martigny die Segel streicht.

Doch auf solche Rechenspielchen will sich der EHC nicht einlassen. Und wenn er die Form aus der Playoff-Serie gegen Lyss konserviert, stehen die Chancen gut, dass Basel diskussionslos als Meister der MySportsLeague aufsteigt.

Basel – Lyss 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

St. Jakob Arena. – 1812 Zuschauer. SR: Meyer, Blatti, Kobza. – Tore: 12. Sablatnig (Zubler, Tommaso) 1:0, 18. Himelfarb (Cavalleri, Blaser) 2:0, 25. Alihodzic (Lanz, Himelfarb) 3:0, 26. Sahli (Bachofner, Kiss) 4:0, 38. Schwarzenbach (Berger, Büsser) – übrige Partien: Huttwil (2) – Arosa (7) 5:3 (Stand in der Serie 2:1) , Thun (3) – Martigny (6) 3:1 (2:1) , Seewen (4) – Dübendorf (5) n.Red (1:1). Der Halbfinalgegner des EHC Basel steht spätestens am kommenden Dienstag fest. Am Freitag steht dann das erste Heimspiel der Best-of-Five-Halbfinal-Serie an.