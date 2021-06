Mitglieder stimmen ab Muss auch David Degen erst gewählt werden? Sieben Antworten zur schriftlichen GV des FC Basel Neue Statuten, neuer Vorstand, neue Delegierte: Die FCB-Mitglieder haben in den kommenden Tagen Einiges zu entscheiden. Sieben Antworten zur 127. ordentlichen Generalversammlung des FC Basel. Jakob Weber 05.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Generalversammlung des FC Basel findet in diesem Jahr erneut nicht im Joggeli, sondern auf schriftlichem Weg statt. Bild: Freshfocus

(4. Juni 2019)

Etwas mehr als 7000 Abstimmungs-Couverts wurden am Donnerstag verschickt und werden bis spätestens Montag den Weg zu den stimmberechtigten Mitgliedern des FC Basel finden. Diese haben dann bis kommenden Freitag Zeit, um über einige wichtige Dinge abzustimmen und das Couvert zu retournieren. Wir beantworten die drängendsten Fragen vor der Generalversammlung, die wie schon im vergangenen Jahr schriftlich durchgeführt wird.

Inhaltsverzeichnis

1. Warum findet die GV schriftlich statt und wird nicht wie 2020 verschoben?

Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist statutarisch festgelegt, dass die GV im ersten halben Jahr stattzufinden hat. Vor allem aber will der Verein FC Basel seinen dezimierten Vorstand, in den aktuell nur Reto Baumgartner, Benno Kaiser und Dominik Donzé sitzen, möglichst rasch erweitern. Durch den Besitzerwechsel von Bernhard Burgener zu David Degen und dem Komplettaustausch des Verwaltungsrates der AG und der Holding wird beim FC Basel in diesen Tagen sehr viel entschieden und neu aufgegleist. Da möchte sich der Verein gut aufgestellt einbringen.

2. Wird der neue Verwaltungsrat des FC Basel um David Degen auch gewählt?

Nein. Der neue Holding Verwaltungsrat, in dem David Degen, Christian Gross, Sophie Herzog, Marco Gadola, Andreas Rey-Krayer, Johannes Barth und Reto Baumgartner sitzen, hat sich selbst zusammengestellt und hält am 15. Juni seine eigene Generalversammlung ab. Trotzdem werden auch die Vereinsmitglieder zu den Verwaltungsräten befragt, ob sie dem Vereinsdelegierten in der AG die Wahl der entsprechenden Kandidaten in den Verwaltungsrat empfehlen. Das ist meistens zwar nur Formsache. Zuletzt war es aber auch ein Mittel der Mitglieder, um Vertrauen zu entziehen. So erhielten Bernhard Burgener und Roland Heri 2020 einen Denkzettel, als deren Wahl in den Verwaltungsrat der AG nur von 39 beziehungsweise 29 Prozent der Mitglieder empfohlen wurde.

Dieses Transparent wurde beim ersten Heimspiel in diesem Jahr von den FCB-Fans angebracht, von der FCB-Führung aber wieder entfernt. muttenzerkurve.ch

3. Was ist bei den Statuten, die einer Totalrevision unter- zogen wurden, alles neu?

Die veralteten Statuten hätten eigentlich schon 2020 komplett modernisiert werden sollen. Unter der Leitung von Roland Heri wurde ein Vorschlag erarbeitet. Doch dieser wurde unter anderem kritisiert, weil die Rechte der Mitglieder beschnitten würden. Wegen einem angenommen Eintretensantrag von Yystoo-Vertreter Patrick Fassbind wurde letztendlich gar nicht über die neuen Stauten abgestimmt. Der neue Vereinsvorstand um Präsident Reto Baumgartner ist in der Zwischenzeit noch einmal über die Bücher. Passagen, in denen Rechte von Mitgliedern beschnitten wurden, wurden gestrichen oder angepasst. Beispielsweise braucht es neu nur noch 5 Prozent Zustimmung für die Einberufung einer ausserordentlichen GV und der Vorstand kann Anträge nicht mehr ohne die Nennung von Gründen ablehnen. Auch das Vereinswappen soll der AG in Zukunft nicht mehr «zur Verfügung gestellt werden». In den neuen Statuten steht, dass der Verein der AG die Nutzung des Wappens «vertraglich erlauben» kann. Dies wird durch den Kooperationsvertrag aktuell auch so gehandhabt. Ausserdem soll der Delegierte des Vereins in der AG in Zukunft nicht gleichzeitig auch Vereinspräsident sein. Dazu hat die Person unabhängig von Holding und AG zu sein. Aufgrund der breiten Abstützung der neuen Statuten, in deren Formulierung sich vorab alle Mitglieder einbringen konnten, ist davon auszugehen, dass die Totalrevision der Statuten diesmal angenommen wird.

4. Wie sieht der Vorstand des Vereins FC Basel in Zukunft aus?

Das entscheiden die Mitglieder. Präsident Reto Baumgartner wünscht sich, dass der aktuell dreiköpfige Vorstand erweitert wird, damit die vielen Aufgaben gut verteilt werden können. Und er hat auch gleich konkrete Pläne, wer den Vorstand in Zukunft ergänzen soll. Im April wurden die Basler Sportjuristin mit Bundesliga-Erfahrung Carol Etter, Marketing-Experte und Yystoo-Vertreter Tobias Adler und Finanz- und Ökonomie-Experte Edward Turner offiziell vom FCB als Vorstandskandidaten vorgestellt. Wie die Bisherigen Baumgartner, Kaiser und Donzé brauchen sie das Absolute Mehr, um gewählt zu werden. Aussenseiterchancen auf eine Wahl in den Vereinsvorstand hat Claude D. Gerber, der sich aus Eigeninitiative heraus als Vorstand, Präsident und Delegierter zur Wahl stellt. Ziel des Vorstandes ist es, den Verein wieder mit mehr Leben zu füllen und die finanzielle Abhängigkeit von der AG zu verringern. Diesbezüglich ist man auf gutem Weg. 2019 lag das Defizit des Vereins bei 610000 Franken. 2020 waren es nur noch 250000 Franken. Das Defizit konnte zwar auch gesenkt werden, weil wegen der Pandemie Kurzarbeitsgelder flossen und Juniorenspiele ausfielen. Dennoch sei dieser Betrag auch für die Zukunft ohne Pandemie realistisch, wie Baumgartner sagt.

Carol Etter, Edward Turner und Tobias Adler stehen neu zur Wahl für den Vereinsvorstand. Carol Etter ist zudem als neue Delegierte des Vereins in der AG vorgesehen. zVg/FCB

5. Wer wird Delegierter des Vereins in der AG?

Sollten die neuen Statuten angenommen werden, muss der oder die Delegierte unabhängig von Holding und AG sein. Reto Baumgartner kommt deshalb gleich doppelt nicht in Frage, da er noch ein Jahr übergangsweise Vereinspräsident bleiben will und zudem als Verwaltungsratspräsident in AG und Holding sitzt. Der Vereinsvorstand hat deshalb Carol Etter als Delegierte vorgeschlagen. Ihre juristische Expertise sei dort sehr hilfreich, wie Baumgartner erklärt. Ausserdem steht Claude D. Gerber zur Wahl. Beide brauchen das Absolute Mehr, um gewählt zu werden. Das birgt in diesem Jahr wegen der Statutenrevision ein gewisses Risiko. Denn sollten die Statuten angenommen werden und gleichzeitig keiner der Kandidaten das Absolute Mehr erreichen, hätte der Verein keinen Delegierten im Verwaltungsrat der Profiabteilung.

6. Warum könnte es zumindest für ein Jahr einen Triple-Präsidenten geben?

Reto Baumgartner wurde kurzfristig und für ihn und viele andere auch überraschend von David Degen in den Verwaltungsrat von AG und Holding berufen. Der neue starke Mann beim FCB setzt mit Baumgartners Wahl als Präsident der beiden übergeordneten Gremien ein Zeichen, dass er dem Verein wieder mehr Gehör verschaffen will. Doch damit nimmt Degen dem Verein auch den Kopf, da Baumgartner eigentlich nicht gleichzeitig Vereins- und Verwaltungsratspräsident sein kann. Denn auch er machte sich in der Vergangenheit immer wieder für die Unabhängigkeit der beiden Posten stark. Doch Baumgartner will garantieren, dass die angefangene Arbeit im Verein fortgeführt wird und die neuen Vorstandsmitglieder nach der Wahl gut eingearbeitet werden. Deswegen will er in einem Übergangsjahr ausnahmsweise Verein, AG und Holding präsidieren. Ein Entscheid, der von einigen Mitgliedern kritisch gesehen wird und Baumgartners Glanzresultat von 92 Prozent von der letzten Wahl möglicherweise etwas abschwächen könnte.

Reto Baumgartner soll für ein Jahr Verein, AG und Holding präsidieren. Freshfocus

7. Wann stehen die Resultate der Abstimmungen und Wahlen fest?

Die Mitglieder können die Antwortcouverts bis am Freitag den 11. Juni zum FCB zurücksenden. Die Stimmen werden anschliessend notariell begleitet ausgewertet und die Ergebnisse sollen dann am Montag den 14. Juni um 18.30 Uhr in einer Onlineveranstaltung verkündet werden. Wenn am Dienstag, den 15. Juni dann auch der Verwaltungsrat der AG seine Generalversammlung abgehalten hat, können der neue Vereinsvorstand und der neue Verwaltungsrat ihre bereits begonnene Arbeit auch offiziell aufnehmen. Und wenn dann auch die Mannschaft am 21. Juni das Training wieder aufnimmt, hat der Aufbruch des FC Basel in eine neue Zeit definitiv begonnen.