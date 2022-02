Das erste Interview von FCB-Neuzugang Strahinja Pavlovic

Nachgefragt FCB-Neuzugang Strahinja Pavlovic: «Ich habe erwartet, dass ich gleich von Beginn an spiele» Der neue FCB-Innenverteidiger Strahinja Pavlovic spricht nach seinem Debüt gegen Lausanne über den kurzfristigen Wechsel, seine Rolle im Team und die Basler Fans. Jakob Weber Jetzt kommentieren 20.02.2022, 00.03 Uhr

Strahinja Pavlovic wurde gegen Lausanne mit fortlaufender Spieldauer immer besser. Pascal Muller/Freshfocus

Strahinja Pavlovic, herzlich willkommen in Basel. Erzählen Sie uns doch zuerst, wie Sie am letzten Tag des Transferfensters hier gelandet sind.

Ich war überrascht, dass Basel sich am letzten Tag des Transferfensters wirklich grosse Mühe gab, mich zu verpflichten. Damit haben sie mich überzeugt.

Wollten Sie Monaco im Winter sowieso verlassen oder haben Sie erst nach dem FCB-Angebot entschieden, zu wechseln?

Es gab einen Trainerwechsel und es gab ein paar Klubs, die mich im Winter ausleihen wollten. Aber ich wollte eigentlich bleiben. Doch dann kam das Angebot aus Basel und ich entschied, es anzunehmen.

Die Fans haben die Mannschaft heute beim Einlaufen mit einem Feuerwerk empfangen. Wie hat sich das für Sie angefühlt?

Ich habe lange nicht mehr vor so vielen Fans gespielt. Von dem her war es sehr speziell. Ich habe ja auch für Partizan Belgrad gespielt. Die haben verrückte Fans. Es freut mich, dass es die auch in Basel gibt.

Hatten Sie erwartet, gleich von Beginn an und 90 Minuten zu spielen?

Puh. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das erwartet. Das kann ich schon sagen (lacht). Es war mein erstes Spiel seit zwei Monaten, ich war gegen Ende müde. Aber das wird in den nächsten Spielen besser werden.

Wie kann der FCB von Ihnen profitieren?

Ich bin stark und fokussiert. So kann ich dem Team helfen, denn diese Mannschaft hat sehr viel Qualität. Das konnte ich nach wenigen Trainingseinheiten schon erkennen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen