Netzreaktionen «Ein paar Zeilen warme Luft»: Das Internet hat sich auch an Tag 2 nach dem FCB-Debakel noch nicht erholt und wütet weiter Am Tag nach der Cup-Niederlage veröffentlichen der FC Basel und Bernhard Burgener ein Statement, in dem sie sich hinter Trainer Ciriaco Sforza stellen. Für die Netzreaktionen im Internet ist das wie Benzin für ein Feuer. Esteban Waid 19.02.2021, 10.19 Uhr

Ciriaco Sforza bleibt vorerst Trainer des FC Basel. Vielen Fans im Internet gefällt das aber so gar nicht. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Bevor der Klub und Bernhard Burgener überhaupt ihr Statement veröffentlichen, steht bei den Fans das Unverständnis, warum sich von der Führungsebene niemand zu Wort meldet. Das Statement, es brauchte wohl seine Zeit.

Dann war es endlich so weit. Um 17.20 Uhr veröffentlicht der FC Basel ein kurzes Statement von Bernhard Burgener. Darin steht, dass der Trainer bleibt und man eine Reaktion der Mannschaft erwartet. «Gemeinsam stehen wir in der Verantwortung und wir werden alles daran setzen, diese schwierige Situation zu meistern», so Burgener.

Auch wenn endlich die langersehnte Äusserung kam. Den Fans schmeckt sie aus vielerlei Gründen nicht. Punkt Nummer 1 ist offensichtlich, dass der Trainer bleibt.

Der zweite Punkt, der die Twitterer auf die Palme bringt, dreht sich gar nicht um den expliziten Inhalt des Statements.

Und dann sind da eben diejenige, die die ganze Situation nur noch mit einer gehörigen Portion Galgenhumor ertragen können.

Warum Worte, wenn man auch ein GIF für sich sprechen lassen kann.