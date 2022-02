So plant der FC Basel ohne den gesperrten Patrick Rahmen

Super League Ohne Knopf im Ohr: So geht der FC Basel ohne seinen Trainer und weitere Gesperrte das Spiel gegen Sion an Wie der FC Basel am Sonntag im Heimspiel gegen Sion die vielen Gesperrten ersetzt und was Trainer Patrick Rahmen mit dem neuen Stürmer Fedor Chalov vorhat. Jakob Weber 04.02.2022, 17.25 Uhr

Patrick Rahmen muss am Sonntag eine Sperre absitzen. Trotzdem ist es guten Mutes. Urs Flueeler / KEYSTONE

Am Sonntag findet um 14.15 Uhr das erste Heimspiel des Jahres statt. Der FC Basel trifft in der 20. Runde der Super League auf den Heim-Lieblings-Gegner Sion. Die Walliser konnten zuletzt 1997 in der Liga in Basel gewinnen. Beim letzten Aufeinandertreffen im Juli 2021 gab es ein 6:1. Bereits nach 55 Minuten hatten sechs unterschiedliche Schützen das Skore auf 6:0 für den FC Basel gestellt.

Doch ganz so einfach wird es ein halbes Jahr später wohl nicht. Denn Sion hat sich unter dem neuen Trainer Paolo Tramezzani gefangen und zuletzt zweimal ohne Gegentor gewonnen. «Sie pressen hoch, haben schnelle Aussenverteidiger und weil die Spielausrichtung klar ist, ist es egal, welche Spieler aus dem grossen Kader am Sonntag gegen uns auflaufen», hat Patrick Rahmen analysiert. Doch der Trainer wird am Sonntag erstmals nicht selber an der Seitenlinie stehen können.

Nach seiner gelbroten Karte wegen doppeltem Meckerns aus Luzern ist Rahmen gesperrt. Was das im Detail bedeutet, was er darf und was er vor allem nicht darf, wusste er am Freitag nicht im Detail. Doch auf illegale Wäschezuber-Aktionen wie sie einst José Mourinho in München vollführte, hat Rahmen keine Lust. Er sagt: «Ich werde nicht mit in die Garderobe gehen und bis zum Schluss keinen Kontakt mit dem Team haben. Auf den Knopf im Ohr verzichte ich und schaue das Spiel von der Tribüne aus an.»

Die Co-Trainer Boris Smiljanic und Ognjen Zaric haben am Sonntag die Verantwortung und entscheiden auch über Einwechslungen oder taktische Anpassungen. Der Matchplan sei zusammen erarbeitet worden, so Rahmen, sein Team auch ohne ihn bereit.

Boris Smiljanic wird den FC Basel am Sonntag coachen. Martin Meienberger / freshfocus

Neben dem Cheftrainer fehlen dem FCB am Sonntag auch der weiterhin rotgesperrte Sebastiano Esposito und die wegen der vierten gelben Karte gesperrten Fabian Frei und Matias Palacios. Letztere standen in Luzern noch in der Startelf und zeigten ein starkes Spiel. Gegen Sion dürften sie durch Pajtim Kasami und Darian Males ersetzt werden, der eine Position nach hinten rutscht.

Denn im Sturmzentrum – auch das liess Rahmen durchblicken – dürfte der russische Neuzugang Fedor Chalov gleich zu seinem ersten Einsatz für den FC Basel kommen. Rahmen hat sich vor zehn Tagen zum ersten Mal mit dem 23-Jährigen beschäftigt und ist froh, ihn jetzt bei sich im Team zu haben.

Fedor Chalov könnte bereits am Sonntag ein erstes Mal das Rotblau des FC Basel tragen. Maxim Shipenkov / EPA

«Fedor ist sehr dynamisch, geht schnell in die Tiefe und ist gut als Wandspieler. Wir kommunizieren auf englisch», erklärt Rahmen und fügt an: «Er ist eine Frohnatur, sehr offen und wurde gut vom Team aufgenommen.» Zwar sei er ein anderer Stürmertyp als Arthur Cabral, aber da Chalov zuletzt mit ZSKA Moskau im Trainingslager war, sei er «physisch auf der Höhe und bereit für einen Einsatz». Das gilt auch für Liam Millar, der seit Freitag aus Kanada zurück und nach den Länderspielen wieder bereit ist.

Pelmard und Ndoye unterschreiben langfristig

An der Transferfront blieb es am Freitag ruhig. «Diverse Optionen liegen auf dem Tisch, aber nicht ist nichts konkret», sagt Rahmen. Positive Nachrichten konnte der FCB aber trotzdem vermelden. Und zwar bestätigte der Verein entsprechende Berichte aus dem Jahr 2021, dass die Kaufoption bei Andy Pelmard und Dan Ndoye gezogen wurde und beide langfristig bis 2025 beziehungsweise 2026 in Basel bleiben.