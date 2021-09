Der FC Basel beendet die Zusammenarbeit mit seinen Klubärzten

Personalien Der FCB beendet die Zusammenarbeit mit seinen Mannschaftsärzten Der eine war seit 42 Jahren Klubarzt, die anderen seit 19 Jahren: Jetzt beendet der FC Basel die Zusammenarbeit mit seinen drei Klubärzten Felix Marti, Markus Rothweiler und Markus Weber. Céline Feller 1 Kommentar 15.09.2021, 14.08 Uhr

Felix Marti mit Raoul Petretta. Freshfocus

Seine weissen Haare sind schnell zu erblicken. Wenn er quer über das Feld rennt, die Medizintasche in der Hand, auf dem Weg zu einem Spieler, der seine Betreuung braucht.

42 Jahre lang hat Doktor Felix Marti das getan. An unzähligen Spielen des FC Basel. Er war Klubarzt der Basler, wie auch schon sein Vater Walter Marti vor ihm. Noch vor zwei Jahren wurde er vor einem Spiel geehrt, erhielt vom damaligen Präsidenten Bernhard Burgener eine Trikot.



Bernhard Burgener überreicht Felix Marti das Trikot als Ehrung für seine 40 Dienstjahre. Keystone

Jetzt aber endet die Zeit der Martis beim FC Basel. Denn wie die bz weiss, hat der Verein per sofort die Zusammenarbeit mit seinem medizinischen Stab beendet. Neben Marti betrifft dies auch Markus Rothweiler und Markus Weber. Sie sind beide seit 19 Jahren Klubärzte des FCB.



Seit Dienstagabend wissen die drei Bescheid. Man habe im Verein einen Wechsel gewünscht, medizinische oder fachliche Ursachen seien nicht der Grund für die Trennung. Diese wurde so rasch umgesetzt, dass beim Flug des FCB am Mittwochmorgen nach Aserbaidschan bereits ein neuer Arzt mit dabei war: Jean-Daniel Neuhaus von der Rennbahnklinik. Letztere ist bereits ein Partner des FCB, unterstützte den Verein bislang aber nur punktuell.



Auf Anfrage sagt der FCB: «Wir haben mit dem Ärzteteam in den vergangenen Wochen Gespräche über Veränderungen bei der medizinischen Versorgung der ersten Mannschaft geführt und haben aufgrund von verschiedenen Vorkommnissen in den vergangenen Tagen entschieden, die Zusammenarbeit per sofort zu beenden. Wir danken den Ärzten Dr. Felix Marti, Dr. Markus Rothweiler und Dr. Markus Weber für ihren langjährigen Einsatz für den FC Basel.»

Über die genauen Ursachen will niemand sprechen. Klar ist nur, dass man die weissen Haare nicht mehr übers Feld rennen sehen wird.