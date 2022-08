Esaf Pratteln: Das Schwingfest ist nur auf Deutsch angeschrieben

Pratteln Das Schwingfest nennt sich «eidgenössisch» – aber mehrsprachig ist es nicht Beschilderung, Werbung, Sicherheitswarnungen, Menus an Food-Ständen: Am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln ist alles nur auf Deutsch angeschrieben. Die Westschweizer Schwingfreunde sind sich das gewohnt. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 26.08.2022, 17.05 Uhr

Am Esaf ist fast alles nur auf Deutsch angeschrieben. Nicole Nars-Zimmer

«Willkommen» steht unübersehbar an den Eingängen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf), das dieses Wochenende in Pratteln über die Bühne geht. Ein «Bienvenue» oder gar ein «Benvenuti» sucht man hingegen vergebens. Und spaziert man auf dem 70 Hektaren grossen Areal, stellt man rasch fest: Sowohl die Organisatoren als auch die Sponsoren und die Verpflegungsstände kommunizieren auf Deutsch – und nur auf Deutsch.

Der Anlass nennt sich zwar «eidgenössisch», aber eine der typischsten Schweizer Eigenheiten, die Mehrsprachigkeit, hält er nicht hoch. Mediensprecherin Marion Tarrach bestätigt:

«Wir haben uns entschieden, grundsätzlich die Örtlichkeiten in deutscher Sprache anzuschreiben.»

Die Absicht sei, «die Komplexität der Signalisation zu vereinfachen». Beim Esaf ist man zudem der Meinung, «dass die Beschriftungen auch mit wenigen Sprachgrundkenntnissen zugeordnet werden können». Begründet wird die Einsprachigkeit aber auch damit, dass der Schwingsport vor allem in der Deutschschweiz gepflegt wird.

3100 Tickets gingen in die Westschweiz

Das zeigen die Zahlen der Aktiven eindeutig. Im Tessin wird fast nicht geschwungen, der dortige Verband ist zurzeit noch ein Gastverband im Innerschweizer Schwingerverband. In der Westschweiz sind die lokalen Schwinger in der Association Romande de Lutte Suisse vereint. Über diese sind um die 3100 Tickets für die Arena in Pratteln verkauft worden. Zusätzlich werden einige Westschweizer Funktionäre und Ehrengäste erwartet.

Esaf-Sprecherin Tarrach leitet aus diesen Zahlen ab, dass um die 10'000 frankofone Schwingfans nach Pratteln reisen. Verschwindend kleine Zahlen angesichts der Dimensionen des Fests: über 50'000 Sitzplätze in der Arena, um die 400'000 erwartete Besuchende auf dem Gelände. Ins Sägemehl schickt der welsche Verband 29 Männer, von denen aber neun aus den deutschsprachigen Teilen des Wallis und von Fribourg stammen.

In Estavayer war alles konsequent zweisprachig angeschrieben

Aber immerhin findet das Esaf turnusgemäss alle 15 Jahre in der Westschweiz statt, das letzte Mal 2016 in Estavayer FR. Und dort war alles zweisprachig, erinnert sich Blaise Decrauzat, Sprecher und Ehrenpräsident des Westschweizer Verbands. Ansonsten stellt er aber fest, dass alle Schwingfeste, auch eidgenössische, immer in der Sprache der Gegend durchgeführt werden, wo sie stattfinden.

Das Prattler Esaf ist also keine Ausnahme, sondern die Regel. Decrauzat und seine frankofonen Schwingkollegen nehmen das achselzuckend zur Kenntnis, wie er, kaum übersetzbar, erklärt:

«On fait avec.»

Man habe sich daran gewöhnt, dass an Schwinganlässen in der Deutschschweiz nichts auf Französisch sei. Aber die Region Basel sei doch traditionell frankophil, wirft er ein. «Da hätte ich mir schon etwas mehr Rücksicht auf die Welschen erwartet. Wir fahren ja nicht nach St.Gallen. Frankreich und der Jura sind nicht weit entfernt.»

Romands nicht ganz im Stich gelassen

Witzigerweise machen es die Westschweizer Schwinger selber nicht anders als diesseits des Röstigrabens: In seinem Verband sind auch Deutschsprachige aus dem Wallis und Fribourg dabei, sagt Decrauzat.

«Aber deutsch schreiben wir die Sachen nur an, wenn jemand an die Minderheit denkt.»

Das mangelnde Gefühl für Minderheiten stösst manchen Romands vor allem deshalb auf, weil es ausgerechnet an einem typisch schweizerischen Anlass auftritt. Vor Ort in Pratteln fühlen sie sich wohl kaum im Stich gelassen.

Für ein Bier reicht’s

So gibt es die Website und den Festplan auch auf Französisch. Am Fest selber werden alle Lautsprecherdurchsagen auf dem Areal auf Schweizerdeutsch und Französisch stattfinden, auch die Speaker in der Arena sind zweisprachig.

Und die Kommunikation mit dem Westschweizer Verband sei konsequent auf Französisch gelaufen, sagt Decrauzat. Er ist überzeugt, dass sich die wenigen Romands inmitten des Meers an Deutschschweizer Fans wohlfühlen werden, denn:

«Ein Bier bestellen, das wird allen gelingen.»

