Jetzt live: Der FCB präsentiert seine Geschäftszahlen vom 2021

Pressekonferenz Der FCB präsentiert die Geschäftszahlen und der CFO sagt: «Es gibt keinen Spielraum mehr» Seit Jahren begleiten den FC Basel finanzielle Sorgen. Für das Jahr 2021 schreibt der Klub einen Verlust von 14,4 Millionen Franken. Das Eigenkapital ist mit 1,5 Millionen Franken auf einem Minimum. Das Ziel von FCB-Boss David Degen ist deshalb klar: Jeder Franken muss sinnvoll investiert werden. Simon Leser 20.04.2022, 13.55 Uhr

David Degen präsentiert die wichtigsten Kennzahlen des Geschäftsberichts vom Jahr 2021. Georgios Kefalas / KEYSTONE

FCB-Mitbesitzer David Degen und Finanzchef Mirko Brudermann haben am Mittwochnachmittag an einer Pressekonferenz die wichtigsten Kennzahlen des Geschäftsberichts der FC Basel 1893 AG vom Jahr 2021 präsentiert. Wie erwartet schreibt der FC Basel ein Verlust und zwar in der Höhe von 14,6 Millionen Franken. Das Eigenkapital ist auf 1,5 Millionen zusammengeschrumpft. Die Erfolgsrechnung für das laufende Jahr soll hingegen ausgeglichen werden. Das sind die wichtigsten Aussagen der beiden FCB-Exponenten:

CFO Mirko Brudermann zum Verlust:

«Der Verlust der FC Basel 1893 AG beträgt 14,4 Millionen Franken. Auch ein Grund ist die Corona-Pandemie, welche die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigt hat. Die Umsatzerlöse sind um elf Prozent auf 59,55 Millionen Franken gesunken. Nimmt man da aber die Transfererlöse heraus, gab es einen Anstieg, denn die Transfererlöse aus dem Vorjahr waren beträchtlich.»

Brudermann zum geschrumpften Eigenkapital:

«Das Eigenkapital beträgt 1,52 Millionen Franken und ist auf einem Minimum. Der Verlust aus dem Jahr 2021 konnte getragen werden. Aber es gibt keinen Spielraum mehr, um Verluste aus dem operativen Geschäft zu tragen.»

Brudermann zur Erfolgsrechnung für das laufende Jahr:

«Wir planen mit dem zweiten Tabellenplatz in der Liga und dem Erreichen der Gruppenphase in der Conference League. Die Umsätze sollen so bei 65 bis 70 Millionen Franken liegen. Der Aufwand wird ähnlich sein. Das entsprechende Ziel ist es, am Ende des laufenden Jahres eine ausgeglichene Erfolgsrechnung präsentieren zu können.»

Brudermann zu den Personalkosten:

«Der Personalaufwand hat gegenüber der Vorperiode um eine Million Franken zugenommen. Ein Grund dafür sind die höheren erfolgsbedingten Prämien, die aufgrund der Leistungen in der Conference League ausgeschüttet wurden. Abgesehen davon sind die Personalkosten gesunken. Da im Sommer Verträge auslaufen, kann hier weiter an der Kostenschraube gedreht werden.»

David Degen zu auslaufenden Spielerverträgen:

Auf die Frage, wie es mit Spielern wie Pajtim Kasami und Raoul Petretta weitergeht, deren Verträge im Sommer auslaufen, sagte David Degen: «Der ein oder andere Spieler bekam eine Offerte von uns, der eine oder andere wollte es nicht. Aber wir zahlen nicht einfach mehr Löhne für Spieler, bei denen wir das Gefühl haben, dass es nicht nötig ist, einen Franken mehr auszugeben. Wir schätzen die Spieler und ihr Lohnniveau ein und machen eine entsprechende Offerte. Wenn jemand mehr will, ist der FCB nicht mehr der richtige Verein für ihn.»

Degen zu seinen finanziellen Vorstellungen:

«Die Personalkosten können noch tiefer sein. Im Verhältnis zur Konkurrenz zahlen wir noch immer zu hohe Löhne. Ich bin sehr kostensensitiv. Wir müssen das ausgeben, was wir haben. Wir müssen schneller arbeiten und im Scouting sowie im Nachwuchs enorm zulegen. Jeder Franken muss sinnvoll investiert werden.»

Degen zur Besetzung des Sportchefs und des CEO:

«Wir halten Ausschau, es muss der richtige Sportchef sein und er muss zum FCB passen. Wenn der richtige da ist, präsentieren wir ihn. Auch beim CEO lassen wir uns enorm Zeit. Wir haben sehr gute Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle. Die werden mehr Verantwortung bekommen und die sollen sie wahrnehmen. Es kann sein, dass er aus den eigenen Reihen kommen wird». Kommunikationsdirektor Remo Meister ergänzt zudem, dass die Aufgabe eines CEO aktuell im Gremium der Geschäftsleitung ausgeführt werde. Ob das so bleibt, werde sich zeigen, so Degen.

