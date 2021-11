Die Black Stars schlagen die FCB U21 zum zweiten Mal.

Promotion League Das «Double» für die Black Stars Die Black Stars gewinnen auch das zweite Promotion-League-Stadtderby der Saison: Yves Jankowski erzielt das einzige Tor beim 1:0-Sieg beim FC Basel U21. Alan Heckel 21.11.2021, 14.18 Uhr

Black Stars jubeln zum zweiten Mal in dieser Saison nach einem Spiel gegen die FC Basel U21. Edgar Hänggi/bz Zeitung für die Region

Es lief die 95. und letzte Minute, als die FCB U21 an der Strafraumgrenze noch einen Freistoss zugesprochen bekam. Doch Mehmet Manis schaufelte das Spielgerät deutlich über das Tor. Und weil Schiedsrichter Mujo Dedukic die Partie unmittelbar darauf abpfiff, rissen die Black-Stars-Spieler die Fäuste hoch und schrien ihre Freude in die Dunkelheit hinaus – sie hatten auch das zweite Stadtderby in dieser Promotion-League-Saison gewonnen.