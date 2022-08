Die FCB U21 startet in die neue Promotion League Saison

Promotion League Der Wunsch nach einer besseren Saison: Die FCB U21 ist die einzig verbleibende regionale Promotion League Mannschaft Bei der U21 des FC Basel ist vor dem Saisonstart am Samstag nicht nur der Trainer Ognjen Zaric neu. Alan Heckel Jetzt kommentieren 05.08.2022, 18.51 Uhr

FCB U21 Trainer Ognjen Zaric legt Wert auf Intensität und Mentalität. Urs Lindt/freshfocus

Als Ognjen Zaric im Sommer 2020 zum FC Basel stiess, übernahm er die U18-Mannschaft des Vereins, ehe er im April Assistenztrainer von Patrick Rahmen wurde. Dieses Amt behielt der Österreicher, als Guillermo Abascal im Februar Rahmen interimistisch ablöste. Lediglich sein Platz im Stadion wurde ein anderer. Anstatt auf der Bank verfolgte Zaric nun die FCB-Spiele auf der Tribüne. «Da hat man eine sachlichere, analytischere Sichtweise.»

Seit ein paar Wochen ist der 33-Jährige nun für die rotblaue U21 verantwortlich, was aus vielerlei Gründen Sinn macht: Viele U18-Junioren von damals sind nun in der U21. Dazu kennt er die Anforderungen und Abläufe um die erste Mannschaft sowie deren junge Spieler bestens. «Ich wollte weiter beim FCB bleiben», sagt der Tiroler, der derzeit die Uefa-Pro-Lizenz macht und dafür ein Team trainieren muss. «Es war die ideale Lösung – für mich und hoffentlich auch für den Verein», fügt er schmunzelnd hinzu.

Damit aus dem «hoffentlich» ein «definitiv» wird, muss der rotblaue Nachwuchs in der Promotion League bessere Leistungen und Resultate liefern als in der vergangenen Spielzeit, in der man mit Ach und Krach der Abstiegsrunde entkam. «So eine Saison wollen wir nicht noch einmal erleben», hält Zaric fest. Deshalb legt er auf zwei Tugenden besonderen Wert: Intensität und Mentalität. «Wir müssen in jedem Training und jedem Match eine gute Intensität an den Tag legen und mental stark sein», betont der Trainer. Dass seine Spieler stets bereit sind und am Widerstand wachsen, erachtet er als «entscheidenden Punkt» in der Ausbildung von Talenten.

An sportlichem Widerstand dürfte es nicht mangeln, denn das Niveau in der Promotion League ist in den letzten Jahren immer höher geworden. Leicht verdiente Punkte gibt es in der dritthöchsten Spielklasse nicht mehr. Deshalb gilt es, die von Zaric geforderten Tugenden möglichst rasch zu verinnerlichen. «Je schneller wir das schaffen, desto schneller werden die guten Resultate kommen», ist er überzeugt.

Ausländische Talente und erfahrene Säulen

Damit die Junioren sich schneller an die Promotion League gewöhnen, holte man mit Marco Aratore und Daniel Pavlovic zwei routinierte Ex-Profis mit Auslandserfahrung dazu. «Sie sollen ihre gesammelten Erfahrungen in der Kabine weitergeben, den Jungen zeigen, was es braucht, um Profi zu werden», erklärt Ognjen Zaric, der die beiden Ü30-Spieler als «gute Typen» bezeichnet, die sich bereits als wichtige Ansprechpartner in der Garderobe etabliert haben.

Ebenfalls neu ist, dass beim FCB nicht mehr nur Talente aus der Region und der Schweiz im Nachwuchs kicken. Nach dem Niederländer Noa Dundas, der bereits seit Jahresbeginn Rotblau trägt, wurden in der vergangenen Transferperiode auch der schwedische Verteidiger Philip Rolke (Jahrgang 2006) und der französische Offensivspieler Aaron Akalé (2005) verpflichtet. Ihr Trainer attestiert beiden «grosses Potenzial» und will ihnen die nötige Zeit geben, um sich via U18 für die U21 zu empfehlen. «Es wäre ein Fehler, sie zu schnell zu forcieren.»

Der Tatsache, woher die Spieler kommen, misst Zaric übrigens keine grosse Bedeutung bei. «Wenn du es schaffen willst, musst du dich auf dieser Stufe gegen jeden deiner Altersklasse durchsetzen können – egal woher er kommt.» Und durchsetzungsfähige Fussballer will Zaric schliesslich ausbilden: «Ich werde alles daransetzen, dass wieder einer aus dem eigenen Nachwuchs eine Chance kriegt, im Joggeli aufzulaufen, und sie auch packt.»

Zum Auftakt gastieren die Basler bei 1.-Liga-Aufsteiger Baden, eine Woche später empfangen sie Challenge-League-Absteiger Kriens. «Das wird interessant», meint Zaric, dessen Team auch immer Unterstützung von Spielern erhalten wird, die es bei den Profis nicht ins Aufgebot schaffen. «Das ist selbstverständlich. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als zwei, drei Wochen nicht zu spielen», sagt Alex Frei, der auch die U21 mit wachem Blick beobachten wird.

Der Kader Tor: Lukas Hipp, Tim Pfeiffer, Antonio Spagnoli; Abwehr: Elmedin Fazlic, Isla Huggel, Elia Kurzidim, Daniel Pavlovic, Philip Rolke, Julind Selmonaj, Mile Vukelic; Mittelfeld: Marco Aratore, Leon Avdullahu, Noa Dundas, Sébastien Moulin, Till Mühlethaler, Moyo-Ola Uruejoma, Levin Winkler; Sturm: Aaron Akalé, Aleksandar Babic, Romeo Beney, Fabio Di Brizzi, Axel Kayombo, Albin Krasniqi, Levy Maltet.

