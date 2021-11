Marco Schällibaum wird bei der FC Basel U21 entlassen.

Promotion League Der FC Basel entlässt seinen U21-Trainer Nach einer Niederlagenserie ziehen die Verantwortlichen des FCB die Reissleine und entlassen Marco Schällibaum. Riccardo Ferraro 30.11.2021, 16.34 Uhr

Marco Schällibaum ist nicht mehr Trainer der U21 des FCB. Bild: Keystone

Der letzte Sieg des U21-Teams des FC Basel ist schon einige Zeit her. Am 2.Oktober gewann das Team gegen die U21 des FC Sion mit 6:2. Seither reihen sich sieben Niederlagen und ein Unentschieden aneinander. Die letzte Niederlage, am Samstag mit 0:2 gegen Bavois, ist die berühmte Niederlage zu viel für den Trainer.Marco Schällibaum wird in der Folge am Dienstag entlassen. «Aufgrund des sportlichen Negativtrends und generellen strukturellen Anpassungen im Nachwuchsbereich beendet der FCB das laufende Engagement», steht in der Medienmitteilung.

Schällibaum ist bereits zwischen 1985 und 1987 als Spieler beim FCB angestellt. Im Jahr 1997 wird er Co-Trainer unter Guy Mathez und übernimmt das Amt des Trainers im Jahr 1999 ein erstes Mal interimistisch. Anschliessend rückt er wieder ins zweite Glied zurück und assistiert Christian Gross, bevor er die Region verlässt.

Er trainiert die Young Boys, Servette, Sion, Schaffhausen, Bellinzona und Lugano. Danach wechselt er nach Kanada zu Montreal Impact. Dort holt der Zürcher mit dem Cup seinen einzigen Titel als Trainer. Bei seiner Rückkehr in die Schweiz kommt er über Chiasso zum FC Aarau. Im Brügglifeld ist er in der Doppelrolle als Sportvorstand und Trainer tätig. Die prägendste Phase seiner Karriere ist jedoch die bei YB. In der damaligen Nationalliga B übernimmt er den Berner Klub und führt ihn wieder ins Oberhaus.

In der Region Basel gibt es aber noch weitere Berührungspunkte in seiner Karriere. Schällibaum übernimmt in der Saison 2004/05 den FC Concordia Basel in der Challenge League. Platz sieben und zwölf resultieren in seinen zwei Saisons bei Congeli.

2018 kehrt er zum FCB zurück. An der alten Wirkungsstätte ist Marco Schällibaum erst als Defensivtrainer engagiert und assistiert dann bei der ersten Mannschaft für zwei Spiele dem damaligen Interimstrainer Alex Frei. Im September 2019 wird er zum Ausbildungsleiter der Nachwuchsabteilung befördert und springt ein, als die U18 einen Interimscoach braucht.

Die vorerst letzte Station des Zürchers, bei der U21, tritt er am 1.Juli dieses Jahres an. Mit seinem Team holt er in 16 Spielen fünf Siege, zwei Unentschieden und muss acht Niederlagen einstecken. Die durchzogenen Resultate seines Teams führen dazu, dass die U21 momentan auf dem drittletzten Platz steht. Nur der SC Brühl und die U21 des FC Sion stehen mit noch weniger Punkten da.

Wer Schällibaum beerbt, steht noch nicht fest. «Der Klub wird die kommenden Wochen dazu nutzen, weitere Optimierungen im FCB-Nachwuchs vorzunehmen, und wird in diesem Zuge auch über die Nachfolgeregelung des U21-Trainerpostens entscheiden», steht dazu in der Mitteilung. Unter dem Aspekt der generellen Restrukturierung im Basler Nachwuchs überrascht die Trennung nicht.

Mit der Entlassung Schällibaums haben nun beide regionalen Promotion-League-Teams ihren Trainer ausgewechselt. Wie der Einfluss auf die Resultate ist, werden erst die kommenden Spiele der Black Stars und der FCB U21 zeigen.