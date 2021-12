Jugendspieler wie Tresor Samba müssen beim FC Basel viel leisten

Promotion League Tresor Samba schiesst viele Tore – es braucht jedoch noch mehr für einen Vertrag beim FC Basel Tresor Samba hat für die FCB-U21 in 17 Spielen 17 Tore geschossen. Warum er trotzdem keine Chance im Eins kriegt. Riccardo Ferraro Jetzt kommentieren 03.12.2021, 05.00 Uhr

Tresor Samba schiesst in der Promotion League die Hälfte aller FCB-Tore. Kenneth Nars

36 Tore hat die FCB U21 in den bisher 17 Promotion-League-Spielen erzielt. 17 davon gehen auf das Konto von Tresor Samba. Dies ergibt für den jungen Schweizer eine Quote von einem Tor pro Spiel. Zum Vergleich: Der Toptorschütze der ersten Mannschaft, Arthur Cabral, hat mit 25 Toren in 26 Spielen momentan die schlechtere Quote. Zusammen mit Remo Gaugler, Leiter des Nachwuchses beim FCB, erscheint der 19-jährige Shooting-Star Samba auf dem FCB-Campus zum Gespräch.

Samba erzählt, wie er in Frankreich aufwuchs und mit zehn Jahren beim FC Hüningen mit dem Fussballspielen begann. Je älter Samba wird, desto mehr reift der Plan einer Profikarriere. Über Mulhouse kommt Samba vor drei Jahren in die U17 des FCB. «Alle haben mich gut aufgenommen», sagt er.

Der Neuankömmling schlägt sofort ein. In seiner ersten Saison trifft Samba in 26 Spielen 20 Mal für die U17 und die U18. Seine Stärken sieht er in der Geschwindigkeit, dem Abschluss und der Wasserverdrängung. Er weiss:

«Ein Fussballer kann immer an sich arbeiten. Ich muss an meiner Technik und meinem Positionsspiel feilen. Zudem bin ich noch jung und kann in allen Belangen noch zulegen.»

Und sein Chef Gaugler ergänzt: «Er hat ein gesundes Selbstvertrauen und ihm gelingt vor dem Tor viel. Tresor macht die richtigen Laufwege. Das ist seine Stärke.» Doch Gaugler mahnt auch: «Das Entscheidende für den weiteren Weg ist jedoch die Konstanz. Da kann Tresor sich noch verbessern und dabei werden wir ihn unterstützen.»

«Wie ein Aufwachen» in der aktuellen Saison

Sambas Vorbild ist Cristiano Ronaldo. «Weil er viel an sich arbeitet und weil ich seinen Stil beeindruckend finde.» Nach der starken ersten Saison folgen zwei weniger torreiche. Möglicherweise hängt das damit zusammen, dass Samba in die nächsthöhere Altersklasse wechselt. Er sagt:

«Letzte Saison war es mental und auf dem Platz schwierig für mich. Ich war nicht Stammspieler. In diesem Sommer war es dann wie ein Aufwachen. Ich spürte das Vertrauen des Trainers.»

Mit seinen Toren ist Samba gerade in dieser Saison sehr wichtig für die U21 des FC Basel. Dass diese ohne seine Tore Schwierigkeiten hat, setzt den Stürmer nicht unter Druck. «Jeder im Team weiss, was er zu tun hat. Auch wenn ich treffe, kann es eine Niederlage geben», sagt er. Sambas Ziel ist klar: Er will einmal in der ersten Mannschaft spielen und dort seine Spielzeiten bekommen.

Ähnlich wie sein Vorbild, schiesst Tresor Samba Tor um Tor. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

Doch das ist seit dem Besitzerwechsel nicht ganz so einfach. «In den letzten Jahren sind viele Spieler ins Eins hochgekommen, aber nur die wenigsten kamen regelmässig zu Einsätzen. Das wollen wir in Zukunft nicht mehr. Wenn ein junger Spieler hochkommt, muss er auch die Chance haben, über Monate regelmässig zum Einsatz zu kommen», erklärte Kaderplaner Philipp Kaufmann vor Saisonbeginn.

Und Samba gehört zu den ersten Leidtragenden. Dass er bisher noch auf seinen ersten Einsatz im Eins warten muss, quittiert der Teenager mit einem Lächeln: Dann sagt er:

«Ich versuche, auf diesem Niveau weiter zu machen und arbeite täglich hart an mir, damit ich dieses Ziel irgendwann erreichen kann.»

Doch ob Samba überhaupt je für die Profis des FC Basel spielen wird, ist fraglich. Denn Sambas Vertrag läuft im Sommer aus. Seine Zukunft ist noch komplett offen. Gaugler erklärt, was für Spieler wie Samba am wichtigsten ist:

«Dass er regelmässig auf hohem Niveau spielt und seine Leistungen bestätigen kann. Dann hat er ein gutes Entwicklungspotenzial.»

Das erklärt auch, warum Samba aktuell nicht für die Profis aufgeboten wird. Denn dort käme er wohl trotz seiner Torquote nur zu Kürzesteinsätzen.

Der Weg für junge Talente ist steiniger geworden

Wo in der Vergangenheit viele eigene Spieler aus dem Nachwuchs den Weg in die erste Mannschaft fanden, ist der Weg nun etwas holpriger. Doch auch Gauglers Ziel ist es seit seiner Beförderung zum Nachwuchsleiter, die jungen FCB-Talente so gut zu formen, dass sie ein Thema für die erste Mannschaft werden. Dafür braucht es zusätzliche Veränderungen. Gaugler sagt:

«Wir wollen wieder eine Winner-Mentalität aufbauen. Dazu braucht es ein gemeinsames Bewusstsein in der ganzen Nachwuchs-Abteilung. Nur so kommen der Erfolg und die guten Resultate zurück.»

Nicht nur im FCB-Nachwuchs ist ein Mentalitätswandel gefragt. Auch die Spieler selbst müssen dabei ihre Denkmuster anpassen. «Es gibt immer einen Plan A, B und C. Der Profifussball ist nicht nur der FCB. Viele der Spieler verstehen das zu wenig», sagt Gaugler. Das Ziel einer Fussballer-Karriereplanung müsse sein, dass ein Spieler es zum Profi schafft und sein Geld über einen längeren Zeitraum mit Fussball verdienen könne. Manchmal führt der Weg dabei weg vom FCB. Spieler, die Rotblau verlassen, haben die Möglichkeit, in einem anderen Verein viel zu lernen.

«In Nachwuchsteams herrscht eine flache Hierarchie und die Spieler sind es gewohnt, dass ihnen zugearbeitet wird. In einem Promotion-League- oder Challenge-League-Klub müssen sie hingegen plötzlich anderen zuarbeiten», erklärt Gaugler und hält fest:

«Es wird teilweise als normal wahrgenommen, dass ein Spieler beim FCB von der U15 bis in die U21 kommt. Das ist jedoch der Ausnahmefall.»

Gaugler sieht seine Aufgabe darin, der Abteilung und den Spielern von unten bis ganz oben zu vermitteln, dass es in einer Karriere Stabilität braucht. Für diese gibt der Klub sehr viel, wie Gaugler findet:

«Wichtig ist, dass den Spielern nicht alles zugetragen wird, die Spieler müssen ebenfalls aktiv mitarbeiten und sich das holen, was sie für ihre bestmögliche Entwicklung brauchen.»

Das gilt auch für Samba. Symbolisch dafür passt die abschliessende Geschichte. Für das Foto erscheint Samba in Kleidern einer Marke, die nicht FCB-Sponsor ist. Selber fällt ihm das nicht auf. Also wird er zum Umziehen geschickt. Gauglers Ziel wäre es, dass die Jungen das in Zukunft selbstständig im Vorfeld erkennen.

Neben dem sportlichen Hauptschwerpunkt sollen so auch wieder stärkere Persönlichkeiten ausgebildet werden, damit eines Tages neue Stars wie Ivan Rakitic, Granit Xhaka oder Xherdan Shaqiri den Weg vom FCB-Campus in die Weltspitze finden.

