Das Amateurspiel der Woche: FC Liestal - Old Boys

Regio-Fussball Das bz-Amateurspiel des Wochenendes: Himmelhoch jauchzend – zu Tode betrübt Das Spiel FC Liestal gegen BSC Old Boys der 2. Liga Interregional endet 2:1. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 27.03.2022, 22.47 Uhr

Dominik Eichmann lenkt den Ball am vorderen Pfosten zum Ausgleich ins Tor. Bild: Edgar Hänggi Grosser Jubel auf der Liestaler Bank beim Schlusspfiff. Bild: Edgar Hänggi Joel Stampfli liess Leonardo Farenga keinen Raum. Bild: Edgar Hänggi Kevin Schreiber trifft nur den Pfosten. Bild: Edgar Hänggi Nach der dritten Niederlage am Boden - die Spieler der Old Boys. Bild: Edgar Hänggi OB-Keeper Cenk Fidan stoppt Mattia Salvatore. Bild: Edgar Hänggi

Grösser hätte der Unterschied der Gefühle nach dem Schlusspfiff auf dem Liestaler Gitterli nicht sein können. Die Spieler des FC Liestal liegen sich in den Armen, bejubeln gegen die Old Boys mit 2:1 ihren dritten Rückrundensieg im dritten Match. Auf der anderen Seite liegen die Basler Spieler am Boden. Ein Symbolbild: Der auf Platz zwei mit besten Aussichten in die zweite Saisonhälfte gestartete Quartierklub kassiert die dritte Niederlage.

OB-Trainer Jonas Uebersax ist seine Gemütslage anzusehen. Er stellt sich vor die Spieler. «Wer weiss, ob ich nächste Woche noch Trainer bin». Er will nicht gelten lassen, dass das Fehlen der Stammspieler Pascal Rietmann, Ugur Findik und Gleison als Erklärung herangezogen werden könnte. «Wir haben zwar kein Wettkampfglück, aber das muss man sich gerade in solchen Situationen erkämpfen. Es fällt mir jetzt, Minuten nach dem Schlusspfiff, echt schwer, eine Lösung zu präsentieren. Sicher ist, die Ursache ist weder im Bereich Technik, Taktik noch Konditionell zu finden. Es ist eine Blockade im Kopf.»

Das kann ihm Liestals Trainer Sohail Bamassy nachfühlen. «Als ich nach dem zweitletzten Testspiel gegen den Zweitligisten Reinach vom Platz ging, war mein Kopf leer. Wir verloren nach schwachem Auftritt 1:6. Jetzt, nur ein paar Wochen später, sind wir mitten im Aufstiegskampf.»

Das Derby ist für beide Teams wegweisend. «Wir mussten gewinnen, damit wir im Aufstiegsrennen bleiben. Bei einer Niederlage und dann sechs Punkten Abstand wäre die Luft wohl schon draussen gewesen», meint Bamassy. «Wir müssen die Niederlagen-Serie stoppen, denn das bleibt dann im Kopf hängen», äusserte sich Findik vor dem Spiel. Für die Gäste beginnt es ideal. Sie übernehmen das Spieldiktat, sind meist in Ballbesitz und liegen nach 10 Minuten durch einen Geistesblitz von Onur Akbulut in Führung.

Er tritt einen Freistoss blitzschnell, während Liestals Abwehr darauf wartet, dass der Schiedsrichter das Spiel freigibt. Auch danach ist das Heimteam vorwiegend mit Defensivaufgaben beschäftigt. Das ändert sich dann in der 27. Minute. Samuel Mollet tritt einen Freistoss von links und Alex Riccio scheitert aus wenigen Metern an OB-Keeper Cenk Fidan. Diese Aktion verändert das Spielgeschehen komplett. Jetzt bestimmen die Einheimischen den Takt und bei Gelbschwarz wird die Verunsicherung deutlich.

Nicht ohne Konsequenzen. Drei Minuten später lenkt Dominik Eichmann eine Eckball-Hereingabe von Alessandro Flückiger ins Tor. Die Roten bleiben am Drücker. Sechs Minuten später lässt der pfeilschnelle Kevin Schreiber Amos Ngan zum wiederholten Mal stehen und dann auch noch Abdoulhadri Sylla, bringt das Spielgerät auf die hintere Sechzehner-Ecke, wo Levin Elias Bodenmüller Fidan bezwingt.

Nach der Pause geht es hin und her, ohne die glasklare Torchance. Liestal steht defensiv sehr gut, gewinnt die Zweikämpfe, auch hie und da rustikal. Mit dem Mute der Verzweiflung setzt OB in den letzten 20 Minuten Druck auf. Gefährlicher bleiben jedoch die Konter des Heimteams. So in der 90. Minute, als Fidan den durchgebrochenen Mattia Salvatore stoppen muss und Schreiber den Abpraller an den linken Pfosten setzt.

«Wir sind jetzt dran und das macht Spass. Das Spiel heute hat gezeigt, was Selbstvertrauen ausmachen kann. Am Samstag geht es nach Bubendorf. Das wird dann wieder ein ganz anderes Spiel, mit vielen Zuschauern», so Sohail Bamassy.

