Kurt Greiner trainiert auch mit 80 noch Junioren beim FC Liestal

Regio-Fussball Der 80-jährige Juniorentrainer: Die Geschichte von Kurt Greiner beim FC Liestal Tausendsassa Kurt Greiner trainiert beim FC Liestal seit fast einem Vierteljahrhundert Junioren und will den Kindern auch in Zukunft noch etwas beibringen. Riccardo Ferraro Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Für die C-Junioren des FC Liestal spielt das Alter von Kurt Greiner keine Rolle – von seiner Erfahrung profitieren sie täglich.

Als der Name Kurt Greiner Ende Oktober an der Gala des Nordwestschweizer Fussballverbands ausgerufen wird, kann es der 80-Jährige kaum fassen. Greiner muss gar vom Präsidenten des FC Liestal, André Benz, dazu ermutigt werden, aufzustehen. Ausgezeichnet wird der Basler dafür, dass er bereits seit 38 Jahren Juniorentrainer ist und davon ganze 23 Jahre beim selben Verein, dem FC Liestal, verbracht hat.

«Ich war überrascht. Die Wertschätzung schätze ich aber sehr. Das ist nicht selbstverständlich», sagt Greiner. Doch was macht diesen Mann so besonders? Greiners Karriere beginnt als Spieler beim FC Birsfelden. Er spielt sich dort bis in die 1. Liga, wird dort auch von Karli Odermatt trainiert. Und auch Greiner wollte schon damals irgendwann selber Trainer werden. Nachdem er die Schuhe an den Nagel hängt, ist klar, was folgen muss. Er steigt als Trainer beim FC Birsfelden ein. Mit viel Fachliteratur und den Trainerkursen des Verbandes, die es schon damals gab, bildet er sich weiter.

1998 folgt der Wechsel in die Juniorenabteilung des FC Liestal. «Hans Küng, der ehemalige FCB-Goalie, war damals Juniorenchef und fragte mich, ob ich nach Liestal kommen möchte», erklärt Greiner. Da er bereits zwei Jahre in Liestal wohnhaft ist, nimmt er das Angebot an. Seither hat er den Verein nie mehr gewechselt. Anekdoten aus den letzten 23 Jahren gibt es viele. «Jetzige Juniorentrainer, die ich früher, als sie noch Spieler waren, trainiert habe, kommen mir nun im Städtli mit dem Kinderwagen entgegen», sagt Greiner beispielsweise.

Liestal-Präsident André Benz sagt über Kurt Greiner: «Er ist zuverlässig und hat eine ruhige, angenehme Art. Diese ist im Verein und vor allem auch in seinem Umgang mit den Kindern zu spüren.» Kenneth Nars

Präsident André Benz ist froh, einen wie Greiner an seiner Seite zu wissen: «Er ist zuverlässig und hat eine ruhige, angenehme Art. Diese ist im Verein und vor allem auch in seinem Umgang mit den Kindern zu spüren. Sein Fussballfachwissen, das er sich in den Jahren angeeignet hat, ist sehr hilfreich.» Dass Greiner wissensdurstig ist, zeigt sich, als er erklärt, welche Kurse er sonst noch belegt hat. «Ich habe einen Torhütertrainingskurs gemacht», sagt er. Und er hängt gleich eine weitere Anekdote an: «An einem Spiel verletzte sich ein Spieler. Ihm wurde etwas Eisspray aufs Bein gesprüht und dann sollte er weiterspielen. Kurz darauf brach er zusammen. Es stellte sich heraus, dass sein Bein gebrochen war.» Dieser Zwischenfall bewegt Greiner dazu, sich auch in medizinischen Fragen weiterzubilden. Er belegt vier Semester Sportmedizin an der öffentlichen Hochschule. «Ich bin nun kein Arzt, aber ich habe mir Basiskenntnisse angeeignet. Früher konnten da alle für wenig Geld dabei sein», erzählt er. Und als ob das alles nicht genug wäre, springt er als Schiedsrichter ein, wenn es nötig sein sollte. «Das tut er mit bereits 80 Jahren immer noch und dafür ist der Verein sehr dankbar», sagt Benz.

Schon ganz früh erkennt Greiner, dass er seine sozialen Fähigkeiten einbringen möchte. Diese helfen ihm bis heute. Er trainiert mal die C-Junioren, dann die B-Junioren und wechselt einmal zu den ganz Kleinen. Eines jedoch ist konstant: «Mein Ziel ist es immer, mit den Spielern auf Augenhöhe zu sprechen», sagt er. Floskeln wie «Die heutige Jugend» oder «Früher war alles besser» benutzt Greiner nicht. Viel eher versucht er, jedem den Weg zu einer guten Entwicklung zu zeigen und sich seinem Lerntempo anzupassen. «Manchmal dauert es, bis die Spieler diesen Weg sehen. Am Schluss geben sie mir aber fast immer recht», sagt er.

Mit der Zeit ergeben sich neue Schwerpunkte

Greiners Arbeit auf dem Platz hat sich in den Jahren etwas verändert. «Früher war die Leistung auf dem Platz das Wichtigste, heute bin ich oft eher ein Psychiater als ein Fussballtrainer», sagt er. Angesprochen auf die Highlights seiner Laufbahn, erwähnt Greiner immer wieder die soziale Einstellung des Vereins. «Besonders freut es mich, dass mich fast alle in Liestal kennen und mich grüssen. Wenn sie dann noch von den tollen Zeiten sprechen, stellt mich das auf», sagt er. Manchmal gab es in seiner Laufbahn jedoch zu ehrgeizige Trainerkollegen, die nur ans Gewinnen dachten. Für Greiner steht jedenfalls immer die Ausbildung im Vordergrund. Seine grösste Genugtuung ist es, wenn er nach einem Jahr die Spieler in die nächsthöhere Kategorie abgibt.

Kurt Greiner und André Benz posieren mit den C-Junioren des FC Liestal für ein Teamfoto. Kenneth Nars

«Solange Kurt gesund ist und Lust auf Fussball hat, finden wir immer ein Traineramt für ihn», sagt Benz. Greiner möchte noch mindestens zwei Jahre weiter machen. «Wenn die Gesundheit mitspielt und ich Lust habe, mache ich weiter. Im Moment geniesse ich es einfach noch», sagt er. Was danach kommt, lässt er offen. Einen anderen Posten im Verein oder eine Stelle als Trainer im Altersturnen kann er sich ebenfalls sehr gut vorstellen.

Altersmüde ist Kurt Greiner also auf keinen Fall. Und so wird er weiterhin auf dem Fussballplatz stehen und seine Junioren sportlich und menschlich besser machen, damit auch sie vielleicht eines Tages ausgezeichnet werden.