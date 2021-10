Der FC Nordstern gewinnt gegen Gilgenberg United

Regio-Match der Woche Der FC Nordstern muss zurück ins regionale Fussball-Schaufenster und ist gegen Gilgenberg United auf gutem Weg Der FC Nordstern gewann die nur wegen der Tabellensituation als Spitzenspiel bezeichnete Partie gegen Gilgenberg United hochverdient mit 2:0 (0:0) Toren und setzte sich wieder auf Platz 1. Der Aufstieg muss Tatsache werden, denn der Traditionsverein unternimmt seit dieser Saison auf breiter Front grosse Anstrengungen, um bald wieder ins regionale Fussball-Schaufenster zurückzukehren und das heisst regionale 2. Liga.

Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 11.10.2021, 12.24 Uhr

Stürmer Kurtaj stoppt Verteidiger Sandro Maceiras. Edgar Hänggi Akrobatische Einlage von Euron Beqiri. Edgar Hänggi Marius Spaar befreit vor Euron Beqiri. Edgar Hänggi Arbin Kurtaj versucht es mit einem Kunstschuss. Edgar Hänggi Diesmal steht Luca Brunner Arbin Kurtaj auf den Fuss. Elfmeter. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region Doch Alex Vosseler hält den Penalty von Argiend Turkaj Edgar Hänggi Eine weitere Glanztat von Vosseler nach einem Kopfball von Rrezart Agushi. Edgar Hänggi Doch diesen Ball kann er nicht parieren. Gegen den Schuss von Kurtaj ist Vosseler machtlos. Edgar Hänggi Jonas Oser wird den Flankenball gleich zum zweiten Tor für Nordstern verwerten. Edgar Hänggi Die beiden Torschützen für Nordstern - Arbin Kurtaj und Jonas Oser Edgar Hänggi Nordsterns Co-Trainer Bruno Mühlheim gibt taktische Anweisungen. Edgar Hänggi

Die beiden Trainer Ejup Demiri und Bruno Mühlheim stapften am Sonntagmittag etwas missmutig quer über die hinteren Rasenplätze. «Dass wir auf diesen Nebenplätzen spielen müssen und nicht auf dem Hauptfeld des Rankhofes zeigt doch, dass der FC Nordstern sportlich dringend zu einer Korrektur ansetzen muss.» Beide wurden auf diese Saison hin mit dem Trainerjob der ersten Mannschaft betraut und konnten ein Team zusammenstellen, mit dem der Aufstieg in die 3. Liga gelingen muss. Bis jetzt ist man gut unterwegs.

Im Spiel gegen Gilgenberg United – das Team wurde vor zwei Jahren erst gegründet, ist beim FC Laufen als dritte Mannschaft aktiv und stieg gleich im ersten Jahr in die 4. Liga auf – fehlten Demiri einige Spieler. Allerdings hatte auf der anderen Seite Sandro Meo ebenfalls auf die Hälfte seines Kaders zu verzichten.

Auf dem Feld war das Stärkeverhältnis dann weit klarer, als es die Tabelle aussagen würde. Nordstern hatte in der ersten Hälfte gefühlte 90 Prozent Ballbesitz, nur resultierte daraus nichts. Enes Golos, etatmässiger Captain, der wegen einer Verletzung auf der Bank sass: «Wir wollten das frühe Tor erzielen, stellten uns aber nicht clever an. Dann versuchten wir es mit der Brechstange. Nach der Pause bekamen wir mehr Platz und konnten zum Glück früh die Tore machen.»

Ein verschossener Elfmeter als Auslöser für zwei Tore

In der 56. Minute schien das Führungstor dann Tatsache. Luca Brunner stand Arbin Kurtaj im Strafraum auf den Fuss, was einen Elfmeter zur Folge hatte. Captain Alex Vosseler im Tor der Gäste wehrte den von Argjend Turkaj getretenen Penalty ab. Gilgenberg United – immerhin auf dem dritten Platz rangiert – riskierte nun mehr, was Nordstern sofort mehr Raum gab.

In der 60. Minute zwängte sich Nordstern durch die weisse Abwehr-Mauer der Gäste und Kurtaj gelang es mit einem platzierten Schuss Vosseler zu bezwingen. Nur drei Minuten später verwertete Jonas Oser am hinteren Fünfereck eine gut getimte Flanke von Mirco Mascarini zum 2:0. Das war es dann auch schon. Nordstern machte nur noch so viel, dass die nun optisch besser in Szene rückenden Laufentaler zu keinem Abschluss kamen.

«Es lag nicht mehr drin für uns. Man muss auch bedenken, dass wir erst das zweite Jahr spielen, die dritte Mannschaft in einem Verein sind, während Nordstern ein anderes Kaliber mit viel mehr Möglichkeiten ist. Es war aber ganz ok», fasste Meo das Spiel seiner Equipe zusammen. Demiri und Mühlheim waren zufrieden. «Das Ziel ist erreicht, wir haben das Spiel dominiert und gewonnen. Der enge Platz hat uns sicher das Leben schwerer gemacht, weil der Gegner hinten stehen konnte und wir kaum Raum hatten», meinte Demiri. Mühlheim ergänzte: «Wir hatten uns vor der Pause auch nicht gut angestellt. In der Box fehlte jegliches Überraschungsmoment. Das sprachen wir in der Pause an.»

Am Samstag (18:00 Uhr) folgt auf dem Spiegelfeld gegen Binningen der wohl auch sportlich entscheidende Spitzenkampf. Spätestens dann sollte Nordstern optisch klar machen, dass man den ersten Schritt zurück ins Schaufenster machen wird.

