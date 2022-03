Regiofussball Die regionalen Amateur-Kicker sind zurück: 10 Kurzgeschichten aus der Winterpause von Dornach bis Riehen In der Region beginnt die Rückrunde im Amateurfussball. Zwar wurde im Winter nicht gespielt, doch es hat sich trotzdem einiges getan, wie die mit vielen Stimmen angereicherten Kurzgeschichten aus den Vereinen zeigen. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Amicitia Riehen hat eine Liga höher Mühe. Bild: Edgar Hänggi Domenico Seminara mit vollem Einsatz auf und neben dem Spielfeld für AS Timau. Bild: Edgar Hänggi Fernando Muelle ist wieder zurück bei Concordia Basel. Bild: Edgar Hänggi Ivano Quaradia ist seit dem Winter Trainer bei FC Birsfelden. Bild: Edgar Hänggi Ein Spielertyp wie jeder Trainer ihn haben will: Joel Stampfli vom FC Liestal. Bild: Edgar Hänggi Nur die Pandemie konnte die Trainer Adnan und Ergün Ercedogan vom SC Binningen trennen. Bild: Edgar Hänggi Nach einer Auszeit wieder zurück auf dem Feld: Pascal Rietmann von den Old Boys Basel. Bild: Edgar Hänggi AC Rossoneri Trainer Marcel Hottiger (rechts) mit seinem Stürmer Davide Quaranta (links). Bild: Edgar Hänggi Captain Valon Muslija ist der Denker und Lenker des SC Dornach. Bild: Edgar Hänggi

Eine turbulente Zeit

Amicitia Riehen zVg

Letzte Saison stieg Amicitia Riehen dank einem beeindruckenden Endspurt in die 2. Liga auf und auch der zweiten Equipe gelang der Sprung in die 3. Liga. Seither waren die Zeiten aber turbulent und Sportchef Sascha Flüeler hatte viel zu tun. Der Zweitligist verlor Trainer Kevin Ramseyer an die Abteilung des FC Basel. Seim Assistent Kevin Wenzin rückte auf den Chefposten nach. «Es war eine nervenaufreibende Spielzeit und die Batterien waren ziemlich leer. Als die Resultate zu Beginn nicht stimmten, nahm alles seinen Lauf.»

Flüeler zog zwei Runden vor Ende der Hinrunde die Notbremse und entliess Wenzin. Mit Christian Jäggi übernahm ein neuer Trainer. Ein Entscheid, den im Verein nicht alle gut fanden. Jäggi sagt: «Das Team hat Qualitäten. Der Rückrundenauftakt wird aber gleich zeigen, was auf uns zukommt. Es geht nach Gelterkinden, die einen Platz und drei Punkte vor uns liegen.» Heikler ist hingegen die Lage für die zweite Equipe. Hier versucht der Verein, mit dem Einbau einiger A-Junioren den Abstieg noch zu verhindern.

Bereit für den Aufstieg

Old Boys Basel zVg

Stürmer Pascal Rietmann (32) kehrte nach einer seit der Saison 2015/16 andauernden Auszeit wieder auf die Schützenmatte zu den Old Boys zurück. «Ich wohne jetzt auch in der Nähe des Stadions, fühle mich bei diesem Klub zuhause», sagt er. Das war nicht immer so. Als es Turbulenzen gab, da die Vereinsleitung 2017/18 das Team freiwillig in die 1. Liga absteigen liess, obwohl sich das Team sportlich im letzten Match noch den Ligaerhalt holte, war auch Rietmann nicht glücklich. Es folgte gleich noch der Abstieg in die 2. Liga inter. Jetzt konnte OB das Steuer drehen.

«Wir haben ein starkes Team mit einer guten Mischung und sind bereit für den Sprung in die 1. Liga, denn dorthin gehört ein Verein wie OB.» Mit Jonas Uebersax habe OB einen Trainer, der einen sehr guten Job mache, betont Rietmann. «Er hat klare Ideen und kann diese auch entsprechend vermitteln. Er ist zudem ein sehr menschlicher Trainer.» Die Vorbereitung lässt den Schluss zu, dass sich der Basler Quartierverein zum Aufstiegsanwärter Nummer 1 gemacht hat.

Geballte Erfahrung nach der Wiederauferstehung

AC Rossoneri zVg

Drittligist Rossoneri schien Ende letzter Saison am Boden. Sechs Spieler hatte Spielertrainer Davide Quaranta noch auf dem Platz und es wurden nicht mehr. Der Hilferuf der Vereinsleitung wurde gehört und mit Marcel «Cello» Hottiger übernahm ein erfahrener und erfolgreicher Trainer den Job. Und plötzlich standen auch genügend Spieler auf der Matte. Rossoneri schloss die Hinrunde auf dem glänzenden dritten Platz ab. Hottiger (70) und Quaranta (40) müssen keinem mehr etwas beweisen. Letzterer hat es auch akzeptiert, dass er «nur» noch Spieler ist.

Damit sein gefährlichster Torschütze sich nicht verletzt, holt ihn der Trainer jeweils nach einer Stunde vom Platz. «Ich habe Mühe, das zu akzeptieren, denn ich will immer spielen. Aber dann weiss ich sofort, dass es so okay ist.» Der Start mit Oberwil und Therwil sei unerschwinglich, aber so oder so gehe es dann weiter. «Wir halten den Ball flach. Laufen ist klar die beste Mannschaft. Wir sind Dritter und wenn wir das am Ende noch sind, wäre das auf jeden Fall ein Erfolg.»

Nicht chancenlos trotz Rückstand

SC Binningen zVg

Der SC Binningen war nach der Hinrunde als Tabellenvierter der 2. Liga inter «nur» die regionale Nummer 4, weiss das angesichts der starken Nordwestschweizer aber einzuschätzen. Die Trainer Ergün und Adnan Ercedogan sind zufrieden. «Wir wären sehr zufrieden gewesen, hätten wir das letzte Spiel nicht verloren», sagt Ercedogan. Die beiden bezeichnen sich als Fussballverrückte. «Wir sind nicht immer gleicher Meinung», erklärt Ergün, «aber wir diskutieren es immer aus. Es kommt vor, dass wir auf dem Sportplatz noch zu keiner Einigung gelangen, dann ruft auf der Heimfahrt sicher einer den anderen an und wenn wir zuhause ankommen, ist alles klar.»

Es heisst oft, Binningen wolle nur mit jungen Spielern arbeiten, und damit sei ein Aufstieg kein Thema. Dem entgegnen beide vehement. «Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn wir junge Spieler so weit bringen, dass sie Teil eines starken Teams und wir so erfolgreich sind, wird sich der entsprechende Tabellenplatz ergeben», entgegnet Adnan Ercedogan.

Neue Rolle

FC Liestal zVg

Innenverteidiger Joel Stampfli ist Captain beim interregionalen Zweitligisten FC Liestal. Er gilt als jener Typ Spieler, den jeder Trainer in seinem Team haben will: Er zeigt Leistung, ist ein echter Teamplayer und er stellt sich nie in den Vordergrund. «Ich wollte Profi werden, spielte in der U21 des FC Basel, aber Verletzungen machten mir einen Strich durch diese Hoffnungen.» Nach einem Abstecher zu Dornach trägt Stampfli seit Sommer 2016 wieder Rotweiss. «Ich fühle mich wohl in Liestal, aber muss mich der Situation anpassen. Jetzt sehe ich es als Aufgabe, meine Erfahrung an die Jungen weiterzugeben.»

Das sei auch ein wenig in eigener Sache, schmunzelt er. «Ich werde im Juli 31 Jahre alt, werde erstmals Vater und spiele schon 22 Jahre Fussball. Ich denke deshalb darüber nach, wie lange ich noch auf dieser Stufe spielen will.» Obwohl die Hinrunde nicht schlecht gelaufen sei, dürfe jetzt nicht der Moment sein, um auf die Tabelle zu schauen. «Wir müssen Schritt für Schritt nehmen, auch wenn das wieder wie eine Floskel tönt.»

Bereit für Rückkehr

AS Timau zVg

«Ich bin froh, sind wir abgestiegen!» Domenico Seminara, Sportchef und Verteidiger beim Drittligisten AS Timau, fasst den Wandel mit dieser kernigen Aussage zusammen. «Der Abstieg war für alle eine Enttäuschung. Nicht allein, weil wir absteigen mussten, sondern die Art und Weise.» Für Seminara ist Fussball Leidenschaft. Er sei geknickt nach Hause. Doch dann habe der Team-Chat im Whatsapp Sturm geläutet. Fast alle Spieler waren bereit mitzuhelfen, dass der Aufstieg gelingt. Der Start mit dem Ausscheiden im Basler Cup beim Viertligisten Röschenz tat zwar weh, doch seither brummt der Motor.

Acht Punkte beträgt der Vorsprung auf Liestal, die auch der erste Gegner am Samstag sind. Liga-Topskorer Maxime Barudio, den Seminara im Sommer zufällig bei einem 5. Liga-Spiel entdeckte, sprang nach einer halben Saison zwar wieder ab, doch für den Sportchef ist klar: «Wir sind jetzt ein Team und obwohl wir wegen der vielen Südländer ein emotionales Pulverfass sind, läuft es bestens. Wir gehören in die 2. Liga.»

Abstecher nach Spanien abgebrochen

Concordia Basel zVg

Fernando Muelle war beim SV Muttenz und Concordia ein wertvoller Spieler. Die Wahl der Vergangenheitsform deshalb, weil er nach dem Aufstieg und dem Sieg im Basler Cup seine Zelte in der Schweiz abbrach und zurück in die Heimat ging. Der Banker wollte in Spanien ein neues Leben beginnen. «Der Entscheid zu gehen war richtig und ich bereue ihn auch nicht. Dass ich so schnell wieder zurückgekommen bin, sehe ich nicht als persönliche Niederlage. Ich spürte schnell, dass die Zeit noch nicht richtig war.» Sechs Spiele bestritt Muelle bei Alondras CF. «Deshalb war ich noch nicht für die begonnene Spielzeit in der Schweiz qualifiziert.»

Der Spanier war bereits Ende September zurück in Basel und wurde von Blauweiss mit offenen Armen empfangen. «Dass ich zurück war, so herzlich aufgenommen wurde und mittrainieren durfte, gab mir viel Auftrieb.» Er ist begeistert vom Team und freut sich, ein Teil davon zu sein. «Die Mischung stimmt und wir sind stärker geworden. Der erneute Aufstieg ist ein Thema.»

Zum Auftakt gegen die alte Vergangenheit

FC Birsfelden zVg

Ivano Chiaradia hat im Winter den Job angetreten, Zweitligist Birsfelden vom aktuellen Abstiegsplatz zu retten. Erst im Sommer hat er den SV Sissach als Trainer in die regionale 2. Liga geführt und die Oberbaselbieter sind das erste Team oberhalb des Strichs, über den die Hafenstädter unbedingt klettern wollen. «Birsfeldens Sportchef Roland Fullin nahm Kontakt auf und da die berufliche Situation jetzt in Ordnung ist, sagte ich zu.» Zwei Punkte Rückstand hat Birsfelden zum SV Sissach, etwas, das korrigiert werden könne, ist Chiaradia überzeugt.

«Ich bin zufrieden mit der Vorbereitung. Wir haben einige junge Spieler dazu genommen, den Konkurrenzkampf erhöht und auch die Ergebnisse stimmten.» Birsfelden muss am Samstag zum Auftakt ausgerechnet ins Oberbaselbiet. «Natürlich wollen wir gewinnen und selbstverständlich wird das für mich keine einfache Sache, aber ich werde und muss die Vorgeschichte für die etwas mehr als 90 Minuten ausblenden. Klar ist, dass das Ergebnis noch keinen Entscheid mit sich bringt.»

Mit neuem Trainergespann zum gleichen Ziel

BCO Alemannia zVg

Mirko Stocker ist Sportchef beim Drittliga-Schlusslicht BCO Alemannia Basel. 2018/19 stieg das Team vom Sportplatz Hörnli in die 3. Liga auf. Seither kämpft man gegen die Relegation. Vergangene Saison schaffte das Team den Ligaerhalt dank überraschenden Siegen am Ende der Saison. Ob das jetzt wieder gelingt? «Wir haben das Team auf diese Saison neu aufgestellt. Es kamen zehn neue Spieler und auch ein neuer Trainer.» BCO Alemannia zeigte oft gute Leistungen, belohnte sich dafür jedoch nicht. Stocker beteuert, dass ein allfälliger Abstieg keine Tragödie für den Verein sei.

Dennoch sass man nach dem letzten Match zusammen und zog die in solchen Fällen gewohnte Karte. «Wir stellten den Trainer frei. Neu sind David von Rohr und Daniel Haas für das Team verantwortlich. Wir erhoffen uns davon die entscheidenden Impulse für eine Trendwende gegeben zu haben.» Das neue Trainerteam habe in der Saisonvorbereitung hart gearbeitet, was Stocker zuversichtlich stimme. «Wir werden bereit sein.»

Aufstieg ist fällig

SC Dornach zVg

Der SC Dornach hat unter Dejan Rakitic in der 2. Liga inter eine eindrückliche Hinrunde absolviert und grüsst von Platz 1, zwei Punkte vor den Old Boys. Captain Valon Muslija (28) ist der Denker und Lenker im Team. Er ist seit Sommer 2019 auf dem Gigersloch, wo er sich wohl fühlt. «Ich habe hier mehr Verantwortung für das Spiel und kann den Spielrhythmus bestimmen.» Die 76 Strafpunkte sehen zwar nicht unbedingt vorteilhaft aus, aber Muslija meint, das hänge mit dem Ergebnis zusammen. «Wir sind unterschiedliche Charaktere; einige hitzköpfiger als andere. Aber in der Mischung ergänzen wir uns ideal und deshalb sind wir auch so gut und nicht berechenbar.»

Mit Lerchenfeld, Spiez und Tav/Tramelan scheint das Startprogramm ideal. Muslija mahnt jedoch: «Diese Begegnungen müssen wir gewinnen. Es sind aber Gegner, die gegen den Abstieg kämpfen und die alles versuchen, um zu Punkten zu kommen.» Für Dornach sind Siege Pflicht, denn dann folgt das happige und wohl entscheidende Programm: OB, Liestal, Congeli.

Die Ausgangslage:

