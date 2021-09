Regionale Talente Auf den Erfolgspuren des Basler Beachvolleyballs Florian Breer und Yves Haussener machten den Anfang – dahinter warten weitere regionale Beachvolleyball-Talente, die bereits siegreich sind. Riccardo Ferraro Jetzt kommentieren 09.09.2021, 05.00 Uhr

Leona Kernen und Muriel Bossart (rechts) gewinnen an der U18-Beachvolleyball-EM überraschend die Goldmedaille. Bild: CEV

Anfang September ist Ljubljana die Stadt, welche die U18-EM der Beachvolleyballerinnen ausrichtet. Im Final stehen dabei das ukrainische Team Serdiuk/Romaniuk und die Schweizerinnen Kernen/Bossart. Die 16-jährige Leona Kernen und die 15-jährige Muriel Bossart waren nicht als Favoritinnen nach Slowenien gereist. 19:21 für das ukrainische Team steht es nach dem ersten Satz. Die Hoffnung auf eine Goldmedaille schwindet schon fast. Und doch drehen die junge Spiezerin und die junge Baslerin das Spiel noch und küren sich sensationell zu U18-Europameisterinnen.

Dass in dem erfolgreichen Team eine Baslerin mitspielt, ist kein Zufall. Die Region zählt schon länger zur absoluten Spitze bei der Ausbildung von jungen Volleyballerinnen und Volleyballern. Als Vorbild bezeichnet Muriel Bossart den Weltmeistertitel von Florian Breer und Yves Haussener an der WM 2017.

Viel Lob für die Trainer in der Region

«Wir hatten anfangs sicher die Vorbilder, die uns gezeigt haben, was möglich ist. Dazu haben wir hier Toptrainer», erklärt Bossart die Erfolge der Basler Beachvolleyballerinnen. Ziemlich ähnlich sieht das Florian Breer:

«Yves Haussener und ich profitierten davon, dass Erwin Sebestyen und Dori Hebeisen uns Vollzeit trainiert haben – das sogar ehrenamtlich.»

In Bern, dem Standort des nationalen Volleyball-Verbandes, ist die gute Ausbildung in der Region nicht unbemerkt geblieben. So hat der Verband neben einem regionalen Trainingszentrum ebenfalls einen nationalen Nachwuchsverein in die Region zugeteilt. Im regionalen Trainingszentrum trainieren die jüngeren Spielerinnen und Spieler anfangs.

Wenn sie sich dann für den Weg als Leistungssportler entscheiden, haben sie die Möglichkeit, in den nationalen Nachwuchsverein zu wechseln. «Vor allem die Trainer in der Region investieren sehr viel Zeit in die Ausbildung der Jungen», erklärt Michael Meyenberg vom Verband. «Die Möglichkeit, in der Beachhalle in Arlesheim ganzjährig auf Sand zu trainieren, zeigt den Stellenwert des Sportes in der Region», ergänzt er.

Verband, Trainer und Vereine arbeiten zusammen

Der Verband unterstützt die Regionen mit der Trainerausbildung und durch die Zusammenarbeit in den Trainingseinrichtungen. So ist der Austausch mit den Trainern sehr gut und es wird die gleiche Sprache gesprochen. Dori Hebeisen bestätigt selbst: «Wir bieten schon seit Jahren Beachvolleyball auf Leistungssportniveau an, die Erfolge sind die logische Konsequenz daraus». Auch sie findet die Möglichkeit, im Winter trainieren zu können, sehr hilfreich.

«Früher war es ein Kampf, im Winter überhaupt nur ein Training durchführen zu können»,

erzählt sie. Mit der Halle ist dieses Problem gelöst. «Im Winter in der Halle zu trainieren ist sehr toll», sagt Muriel Bossart ebenfalls. In die Ausbildung involviert sind neben den Trainingszentren ausserdem die Vereine. Spielerinnen und Spieler müssen erst in einem Verein spielen, bevor sie in eines der regionalen Trainingszentren wechseln können. Erwähnenswert sind dabei vor allem die Vereine SC Gym Leonhard, Traktor Basel und Sm’Aesch Pfeffingen.

Dazu kommt der gemeinnützige Verein Beachvolley Uptown Basel. Dank dessen finanzieller Hilfe beim Bau der Halle kann in dieser nun das ganze Jahr hindurch trainiert werden.

Muriel Bossart kann das Gelernte bereits an einer U18-EM umsetzen. Bild: CEV

Der Weg ist lang, aber gut begleitet

Der Prozess, den die Talente durchschreiten, fängt immer in einem Volleyballverein an. Im November nehmen Spielerinnen und Spieler an einem Test teil. Bei diesem Test werden sowohl physische Attribute wie die Körpergrösse als auch koordinative oder athletische Fähigkeiten getestet und ausgewertet.

Passende Spielerinnen und Spieler dürfen dann drei Sichtungstrainings absolvieren. Aus diesen drei Sichtungstrainings werden die Besten ausgewählt und erhalten ein Angebot, um in eine Sportklasse zu wechseln oder eine Individuallösung in Anspruch zu nehmen. Es folgen, zusätzlich zu ihren Techniktrainings, spezielle Einheiten im Bereich Athletik und Kraft.

Von den Sportklassen kommen die Athletinnen und Athleten dann in das regionale Trainingszentrum. Dort werden sie technisch ausgebildet und können in der 2. Liga Spielerfahrungen sammeln. Dass dieses Trainingszentrum die Athleten gut ausbildet, zeigt sich bei der Schweizer Meisterschaft in der Kategorie SAR. Dies ist ein Turnier, bei dem sich alle regionalen Trainingszentren duellieren.

Dabei konnte das Zentrum Basel dieses Jahr den Titel holen. Der nächste Schritt der Spielerinnen und Spieler ist jener in den nationalen Nachwuchsverein oder in ein regionales Förderkader.

«Dieser Athletenweg ist im Prinzip so gedacht, dass man von der Pike auf lernt und dann in der Nati A oder international spielen kann», beschreibt Jörg Spitzley, Trainer im regionalen Trainingszentrum, jenen Prozess, den auch Bossart durchlaufen hat.

«Ziel ist es ganz an die Spitze zu kommen. Ich möchte mich Schritt für Schritt verbessern und dann schauen, wo es hinreicht»,

definiert Muriel Bossart selbst ihr Ziel. Mit Hilfe der guten Ausbildung in der Region, ihrem Talent und ihrem Ehrgeiz hat sie gute Voraussetzungen, um ihr Ziel zu erreichen.