Marseille-Fans dürfen jetzt doch in Stadion

FC Basel Rolle rückwärts – wie L’OM-Fans ins Joggeli kommen werden und was der FCB jetzt plant Weil der Gästesektor am Donnerstag im Conference-League-Achtelfinal-Rückspiel gegen Olympique Marseille gesperrt ist, steht der FCB vor einer organisatorischen Grossaufgabe. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 14.03.2022, 18.29 Uhr

Im Hinspiel gab es Pyros in Heim- und Gäste-Kurven. Ein ähnliches Schauspiel ist auch am Donnerstag in Basel realistisch.Bild: Freshfocus Jean-Francois Badias / AP

Olympique Marseille darf am Donnerstag mit Unterstützung seiner Fans im St. Jakob-Park rechnen, wenn es um den Einzug in die Viertelfinals der Conference League geht. Und der FC Basel bittet seine Anhänger, keine Tickets im Sektor B zu buchen.

Vor dem Hintergrund von wüsten Szenen, die sich vergangenen Donnerstag in Marseille vor dem Stade Vélodrome abgespielt hatten und von randalierenden Ultra-Fans ausgingen, hatte die Kantonspolizei Basel-Stadt tags darauf die Schliessung des Gästesektors im Joggeli für das Rückspiel verfügt.

Dass eine solche Sperrung auswärtige Fans nicht davon abhält, an Tickets für eine Spiel zu kommen, liegt auf der Hand und ist oft beobachtete Folge solcher Repression. In diesem Fall ist L’OM mit einer über ganz Frankreich, also auch dem Elsass verstreuten Anhängerschaft ein typisches Beispiel.

Bereits am Freitag, als die Kunde der Sektorensperrung nach Marseille drang, hiess es aus informierten Kreisen, der Klub wende sich an die Uefa, damit L’OM-Fans im St. Jakob-Park zugelassen werden.

L’OM-Fans werden in Gellert-Kurve platziert

Wie der FC Basel nun in einer auch auf Französisch formulierten Mitteilung schreibt, werden Marseille-Fans angehalten, Tickets ausschliesslich in den Sektoren B3 bis B5 (Parkett und Balkon) zu buchen. Diese sogenannte Gellert-Kurve ist der Bereich hinter dem Tor. Und er grenzt unmittelbar an den Family- und Jugendsektor an. Fans des FCB rät der Klub dringend, keine Tickets in diesem Bereich zu buchen.

Diese Vorgehensweise sieht gemessen an der Haltung der Sicherheitsbehörde, mit der Sperrung des Gästesektors ein Zeichen zu setzen, wie eine Rolle rückwärts aus. Man darf davon ausgehen, dass neben einem leeren Gästeblock die sogenannte Gellertkurve hinter dem Tor sehr gut gefüllt sein wird – mit Fans, die bekannt dafür sind, mindestens laut zu sein und die in ihrem eigenen Stadion Vélodrome beim Hinspiel ein gewaltiges pyrotechnisches Arsenal abgebrannt haben.

Was vor dem Anpfiff der Partie (Do., 18.45 Uhr) passieren wird, wird die Basler Polizei auf Trab halten. Bis dahin versucht der FC Basel die anspruchsvolle organisatorische Aufgabe zu lösen. Zum einen werden französische Fans, die bereits online für den Sektor D, also die Muttenzerkurve Tickets erworben haben, umplatziert. Eintrittskarten für diesen Sektor gibt es nur noch in den Fanshops und nur noch für Käuferinnen, die dem FCB zuzuordnen sind, wie der Klub mitteilt.

Die naheliegende Option ist die Öffnung des G-Sektors

Kommunikationschef Remo Meister weist darauf hin, dass Fans aus Frankreich «grundsätzlich herzlich willkommen» seien. Die Option, sämtliche Zugriffe über das Internet aus Frankreich zu unterbinden, hat der FCB deshalb nicht in umgesetzt. Eine Kontrolle sämtlicher Buchungen sei jedoch auch nicht umsetzbar.

Leuten mit rotblauem Herz, die bereits im Sektor B Tickets erstanden haben – der FCB geht von mehreren Hundert aus – sollen nun rasch umplatziert werden. Denkbar ist, dass der dritte Rang im St. Jakob-Park, der aus wirtschaftlichen und atmosphärischen Gründen erst unlängst geschlossen wurde, für diese Partie wieder genutzt wird. Dort könnten auch Karteninhaber aus dem Family- und Jugendsektor untergebracht werden, der unmittelbar an die Gellertkurve grenzt.

Oder die Polizeibehörde öffnet den Gästesektor doch wieder – und könnte so etwas Druck von den restlichen Rängen nehmen. «Der FC Basel ist bestrebt, grösstmögliche Sicherheit und einen angenehmen Fussballabend zu bieten», so Meister, der bestätigte, dass seit Montagnachmittag einige Aufregung um das Ticketing herrscht: «Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir Lösungen für die Umbuchungen finden werden.»

