Beim Kantonalschwingfest in Muttenz will Andreas Henzer angreifen

Schwingen Baselbieter Aufschwung vor dem Eidgenössischen Am Sonntag findet in Muttenz das Basellandschaftliche Kantonalschwingfest statt. Für Andreas Henzer wird es einer der letzten Auftritte sein. Riccardo Ferraro 20.08.2021, 17.08 Uhr

In Muttenz und Zunzgen will Andreas Henzer (oben) nochmals angreifen.

David Sigg

Schweizer Traditionen gibt es viele. Da wäre das Hornussen oder das Alphornspielen. Andreas Henzer hat sich aber für eine andere Tradition entschieden. Schon viele kleine Kinder haben einen natürlichen Drang sich zu messen und im Duell Mann gegen Mann gegeneinander anzutreten. Henzer ist einer, der diesen Drang in einer traditionellen Schweizer Sportart ausübt. Seit bereits 30 Jahren ist der Baselbieter ein Schwinger.

Das Duell fasziniert Henzer schon früh

Schon sein Vater war Schwinger – der kleine Andreas begann aber mit dem Schwimmen. Als er etwas älter war, wechselte er die Sportart, machte fortan Judo – und kam zum ersten Mal zu den Duellen, die auch jetzt noch prägend für ihn sind. 1992 nahm ihn sein Vater mit ein paar Kollegen zum ersten Mal in den Schwingkeller mit. Henzer war damals zwölf Jahre alt. «Da ist dann die Passion entstanden»,sagt er.

Schwinger zu werden, war nicht ein vorgedachter Weg für ihn. Mit dem Training und den Kämpfen entwickelte sich aber eine nun 30-jährige Liebe zu diesem Sport. «Es gab auch Niederlagen. Da habe ich mir aber gesagt, dass das zum letzten Mal geschah und habe noch mehr trainiert», erklärt Henzer. Mit Fleiss, Wille, Ehrgeiz und Kraft kann man es im Schwingsport weit bringen.

Das Duell Mann gegen Mann faszinierte Andreas Henzer (rechts) schon früh.

Bild: Zvg / BLZ

Henzer ist ein gutes Beispiel dafür. 70 Kränze erschwang er sich in seiner Karriere. Stolz ist er auch darauf, gegen drei Schwingerkönige im Sägemehl gestanden zu sein und nicht verloren zu haben. «Das kann schon mal nicht jeder von sich behaupten», sagt er stolz. Seit 2001 war er an sechs Eidgenössischen Schwingfesten dabei, gewann ein Kantonalfest und diverse Regionalfeste.

Das Karriereende muss noch warten

Im Jahr 2019 hätte der Baselbieter seine Karriere beenden wollen. Dann kam aber die Pandemie. «Das Schwingen wurde verboten und dann gab es keine Zuschauer – so willst du eine 30- jährige Liebe nicht beenden», sagt er. Einer weiteren Schweizer Tradition frönt Henzer ebenfalls – dem Schiessen.

«Es gibt hier doch einige Parallelen. Auch beim Schwingen musst du immer konzentriert sein. Und ich mag es, wenn es ‹klöpft›»,

sagt er und lacht dabei. Nun, mit 42 Jahren, ist er im Schwingklub Binningen auch technischer Leiter. Vor allem das Training zu koordinieren und die Jungen technisch zu fordern, gehören zu seinen Aufgaben. «Meine Sache als Schwinger ist gemacht. Nun geht es darum, meine Kollegen zu unterstützen, damit es wieder ein Baselbieter schafft, einen Eidgenössischen Kranz zu holen», erklärt Henzer sein Ziel.

Persönlich würde er sich über einen Kranz am Basellandschaftlichen Kantonalschwingfest, welches am Sonntag in Muttenz stattfindet sowie am Nordwestschweizer Schwingfest zwei Wochen später in Zunzgen, freuen. Als Abschluss seiner Karriere sieht Henzer das Baselstädtische Schwingfest in einem Jahr vor.

Beim Grossanlass in Pratteln schaut er zu

Ebenfalls in einem Jahr findet das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln statt. «Ich werde dort als Helfer vor Ort sein. Man muss als Sportler auch etwas zurückgeben und nicht nur nehmen», sagt Henzer. Aktiv wird er aber nicht ins Sägemehl steigen. Seine Kollegen aus dem Nordwestschweizer Verband möchte er aber trotzdem unterstützen.

Nach der Karriere möchte Henzer weiterhin Schwingfeste besuchen und seine Kontakte pflegen.

«Im Verein wird es Zeit, dass eine andere Art von Training stattfindet. Da muss man dann auch Platz machen»,

sagt er zu seiner Zukunft als technischer Leiter in Binningen. Eine Tätigkeit als Kampfrichter oder in einer Position beim Verband schliesst er aber nicht aus.

Der Wunsch nach neuen Schwingern

Es würde Henzer freuen, wenn im Zuge des Eidgenössischen Schwingfestes in Pratteln in einem Jahr wieder mehr Junge in die Schwingkeller kommen würden.

«Beim Basellandschaftlichen Kantonal-Schwingerverband kann man nachschauen, wo die Schwingkeller sind und dann einfach mal vorbeigehen. Es ist gratis und man darf sogar mitschwingen»,

sagt er. «Die Fairness und Kameradschaft sind fast einmalig», fügt er zum Abschluss hinzu. Seine Verbundenheit zu diesem Sport merkt man ihm bei jedem Satz an. Der Schlussgang in der Karriere steht zwar kurz bevor – sich freiwillig auf den Rücken legen, will Andreas Henzer aber bis zum Schluss nicht.