Sm'Aesch gewinnt Spiel 2 gegen Kanti Schaffhausen

Volleyball Zweiter Sieg im zweiten Spiel: Aber Sm’Aesch zieht den Kopf aus der Schlinge Sm’Aesch Pfeffingen gewinnt das Auswärtsspiel im Playoff-Halbfinale gegen Kanti Schaffhausen trotz mässiger Leistung mit 3:2-Sätzen. Paul Ulli 09.03.2022, 22.46 Uhr

Die Sm'Aesch-Spielerinnen hatten am Ende doch noch Grund zur Freude. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Es war wohl eines der besten Saisonspiele, welches das Team von Head-Coach Andreas Vollmer am vergangenen Samstag gezeigt hatte. Wenig Eigenfehler, gute Annahme, erfolgreiches Blockspiel und variable Angriffe bildeten den Mix, um den Schaffhauserinnen den Schneid abzukaufen in Spiel 1 der Halbfinal-Serie. Doch nach dem klaren Heimsieg wussten Capitaine Madlaina Matter und ihre Mitspielerinnen ganz genau, dass dieses zweite Playoff-Halbfinal-Spiel wieder ganz bei Null beginnt. Und genau so lief der erste Satz ab.

Die Baselbieterinnen schienen irgendwo zu sein, nur nicht auf dem Spielfeld. Es war ein Rückfall in kaum mehr gekannte Zeiten. Ja man konnte fast meinen, es stünden gegenüber dem Samstagspiel gleich sieben andere Spielerinnen auf dem Feld. Annahmefehler, Missverständnisse bei der Angriffsauslösung und Abschlüsse ins Aus. Dadurch hatte die Mannschaft von Trainer Nicki Neubauer leichtes Spiel und baute nach einem 10:10-Unentschieden die Führung kontinuierlich aus (17:10/21:14), um wenig später den zweiten Satzball problemlos zu verwerten.

Glücklicher Satzausgleich bringt die Wende

Nein, wirklich besser wurde das Spiel der Gäste nicht. Es war vielmehr so, dass das Heimteam seine Fehlerquote erhöhte und so nach meist ausgeglichenem Spielstand gegen Ende des zweiten Satzes in Rückstand geriet (20:23). Doch auch in diesem Moment wurden die Aktionen des Favoriten aus dem Baselbiet nicht sicherer. Ganz im Gegenteil. Bis zum verwerteten Satzball brauchte es erneut Nerven. Zum Glück hielten diese wenigstens bei der bis dahin besten Sm’Aesch-Angreiferin Marie-Alex Bélanger welche mit ihren Punkten den Satzausgleich schaffte.

Leider schienen die Sm’Aesch-Spielerinnen auch im dritten Satz den Ernst der Lage nicht erkannt zu haben. Kein Block, weiterhin schwacher Angriff, trotz Wechsel auf der Zuspielposition von Pierret zu Andersson. Nach einem 17:12-Zwischenstand durfte dann endlich die schwache Sarah Van Rooij das Feld verlassen und Blanchfield Platz machen. Doch der erneute Satzrückstand war nicht mehr abzuwenden.

Jetzt musste ein Satzgewinn her, um in einem eventuellen Tie-Break das beinahe schon abgeschriebene Spiel noch drehen zu können und in der Best-of-Five-Serie mit 2:0 in Führung zu gehen. Und tatsächlich. In einem für nicht mehr möglich gehaltenen Endspurt rettet sich Sm’Aesch ins Tie-Break und gewinnt dieses nach zweimaliger 3-Punkte-Führung (7:4 und 13:10) äusserst knapp mit 15:13 und kann am Samstag in der dritten Partie in der Aescher Löhrenackerhalle mit Spielbeginn um 17.30 Uhr mit einem weiteren Sieg den Finaleinzug festmachen.

Schaffhausen – Sm’Aesch 2:3

25:15, 23:25, 25:19, 11:25, 13:15 – BBC-Arena. – 250 Zuschauer. – SR Sikanjic/Wolf

Sm’Aesch: Bélanger, Van Rooij, Duello, Matter, Barfield, Pierret, Saita (Libera); Koch, Andersson, Blanchfield, Eichler, Saladin (Libera). – Playoffergebnis: Düdingen - NUC 2:3 (Stand in der Serie: 0:2)