2. LIGA: Aussenseiter Timau Basel gewinnt gegen Dardania Überraschung bei Timau Basel gegen Dardania: Der Tabellenelfte (Timau Basel) hat am Dienstag zuhause den Tabellendritten 2:0 besiegt. 16.06.2021, 06.29 Uhr

(chm)

Das Tor von Ahmed Setti in der 15. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Timau Basel. Timau Basel baute in der 72. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Ahmed Setti.

Bei Timau Basel erhielten Juan Alberto Peromingo (91.) und Jorge Roman Morassutti (93.) eine gelbe Karte. Bei Dardania erhielten Isa Mulaj (87.) und Bajram Saljihu (96.) eine gelbe Karte.

Timau Basel machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 9. Timau Basel hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Timau Basel spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Black Stars (Platz 12). Diese Begegnung findet am Samstag (19. Juni) statt (18.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Nach der Niederlage büsst Dardania einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 4. Dardania hat bisher sechsmal gewonnen und fünfmal verloren.

Dardania tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Birsfelden an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am Samstag (19. Juni) statt (18.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: AS Timau Basel - FC Dardania 2:0 (1:0) - Rankhof, Basel – Tore: 15. Ahmed Setti 1:0. 72. Ahmed Setti 2:0. – Timau Basel: Andre Joaquim Brito Neto, Daniel Atanasovski, Ivan Colina, Loan Boumelaha, Domenico Seminara, Youssef Lammouri, Efraim Benoit Ferreira, Omar Mulabdic, Armando Langone, Claude Nyfeler, Ahmed Setti. – Dardania: Skenderbe Sadiku, Erjon Ziba, Betim Bislimi, Edon Mulaj, Getuar Islamaj, Rrezak Jusaj, Bujar Fazliu, Bajram Saljihu, Florent Pepsi, Bledar Binaku, Isa Mulaj. – Verwarnungen: 87. Isa Mulaj, 91. Juan Alberto Peromingo, 93. Jorge Roman Morassutti, 96. Bajram Saljihu.

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 24 Spiele/33 Punkte (49:9). 2. SV Muttenz 24/19 (32:26), 3. FC Birsfelden 24/18 (19:21), 4. FC Dardania 24/18 (25:26), 5. FC Reinach 24/17 (27:25), 6. FC Wallbach-Zeiningen 24/17 (24:28), 7. FC Pratteln 24/16 (27:24), 8. FC Aesch 24/15 (21:23), 9. AS Timau Basel 24/13 (21:25), 10. FC Möhlin-Riburg/ACLI 24/13 (27:32), 11. FC Gelterkinden 24/12 (14:18), 12. FC Black Stars 24/10 (23:28), 13. BSC Old Boys 24/10 (17:25), 14. FC Laufen 24/9 (18:34).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.06.2021 06:16 Uhr.