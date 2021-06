3. Liga, Gruppe 1 Sissach siegt gegen Lausen dank Matchwinner Alban Zeqiri Sissach setzt seine Siegesserie auch gegen Lausen fort. Das 3:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie. 13.06.2021, 15.14 Uhr

(chm)

Alban Zeqiri eröffnete in der 18. Minute das Skore, als er für Sissach das 1:0 markierte. Alessio Marra glich in der 57. Minute für Lausen aus. Es hiess 1:1. Alban Zeqiri traf in der 61. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Sissach.

Mit einem weiteren Tor sorgte Alban Zeqiri in der 78. Minute für das 3:1 für Sissach. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Pechvogel Daniel Rickenbacher traf in der 84. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Lausen zum 2:3 bedeutete.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Alessio Marra von Lausen erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Sissach bleibt Leader: Das Team hat nach 24 Spielen 31 Punkte auf dem Konto. Für Sissach ist es der fünfte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Sissach in einem Auswärtsspiel gegen das zweitplatzierte Team US Olympia 1963 zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 20. Juni statt (13.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Nach der Niederlage büsst Lausen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 7. Lausen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Lausen geht es in einem Heimspiel gegen NK Posavina (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 19. Juni statt (19.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: SV Sissach - FC Lausen 72 3:2 (1:0) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 18. Alban Zeqiri 1:0. 57. Alessio Marra 1:1. 61. Alban Zeqiri 2:1. 78. Alban Zeqiri (Penalty) 3:1.84. Eigentor (Daniel Rickenbacher) 3:2. – Sissach: Ilir Misini, Fidan Hajdari, Raphael Roggli, Daniel Rickenbacher, Dennis Kanwar, Aaron Schaffner, Luca Rust, Alban Zeqiri, Frank Duttweiler, Goran Petrovic, Severin Isler. – Lausen: Leandro Martins Lopes, Ardian Kasa, Cedric Wilhelm, Manuel Jnglin, Ivan De Paola, Nikola Gadzic, Jan Gysin, Sebastian Gysin, Alessio Marra, Elias Küng, Aris Herger. – Verwarnungen: 70. Alessio Marra.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SV Sissach - FC Lausen 72 3:2, FC Arlesheim - FC Breitenbach 2:5

Tabelle: 1. SV Sissach 24 Spiele/31 Punkte (38:17). 2. US Olympia 1963 24/26 (33:7), 3. FC Stein 24/19 (39:30), 4. FC Breitenbach 24/17 (32:24), 5. SC Binningen 24/17 (35:28), 6. FC Rheinfelden 24/16 (29:23), 7. FC Lausen 72 24/16 (28:25), 8. FC Gelterkinden 24/16 (17:29), 9. FC Schwarz-Weiss a 24/16 (33:21), 10. FC Liestal 23/15 (27:30), 11. NK Posavina 24/8 (21:39), 12. FC Arlesheim 24/7 (29:41), 13. SC Dornach 23/6 (16:33), 14. FC Aesch 24/4 (19:49).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.06.2021 15:01 Uhr.