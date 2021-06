3. LIGA, GRUPPE 2 Aussenseiter Oberdorf gewinnt gegen Münchenstein SC Oberdorf hat am Samstag gegen SC Münchenstein die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das erstklassierte Team, und das klar mit 4:0. 12.06.2021, 23.36 Uhr

(chm)

Jordan Hachenberger erzielte in der 15. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Oberdorf. Oberdorf baute seine Führung in der 21. Minute (Tiago José Soares Ribeiro) weiter aus (2:0). Michael Lohner baute in der 24. Minute die Führung für Oberdorf weiter aus (3:0). Lars Lägeler schoss das 4:0 (91. Minute) für Oberdorf und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei SC Münchenstein erhielten Berat Kaya (30.) und Osman Arslan (90.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Oberdorf: Kristian Vokrraj (41.) kassierte sie.

Oberdorf machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 8. Oberdorf hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Oberdorf geht es in einem Auswärtsspiel gegen AC Rossoneri (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 19. Juni statt (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

SC Münchenstein ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. 23 Punkte bedeuten Rang 2. SC Münchenstein hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. SC Münchenstein verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes tritt SC Münchenstein zuhause gegen das drittplatzierte Team FC Amicitia Riehen zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 19. Juni statt (19.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: SC Münchenstein - FC Oberdorf 0:4 (0:3) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 15. Jordan Hachenberger 0:1. 21. Tiago José Soares Ribeiro 0:2. 24. Michael Lohner 0:3. 91. Lars Lägeler 0:4. – Münchenstein SC: Baris Aydin, Cihan Balcin, Gürkan Satilmis, Osman Arslan, Berat Kaya, Youssef Khouda, Eduard Gashi, Onur Topyürek, Cihan Yayla, Ali Elmali, Mehmet Cetin. – Oberdorf: Manuel Berger, Lars Lägeler, David Spescha, Filip Golubovic, Niels Thommen, Jordan Hachenberger, Tiago José Soares Ribeiro, Numa Tschopp, Kristian Vokrraj, Kai Leutwyler, Michael Lohner. – Verwarnungen: 30. Berat Kaya, 41. Kristian Vokrraj, 90. Osman Arslan.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Oberwil - AC Rossoneri 6:0, SC Münchenstein - FC Oberdorf 0:4

Tabelle: 1. FC Oberwil 24 Spiele/25 Punkte (33:14). 2. SC Münchenstein 24/23 (23:16), 3. FC Amicitia Riehen 23/22 (30:15), 4. FC Reinach 24/21 (23:13), 5. FC Therwil 24/21 (32:20), 6. AC Rossoneri 23/16 (19:24), 7. SV Muttenz 23/13 (23:22), 8. FC Oberdorf 24/12 (26:23), 9. FC Münchenstein 22/11 (18:26), 10. FC Allschwil 23/11 (23:28), 11. FC Schwarz-Weiss b 24/9 (25:30), 12. BCO Alemannia Basel 24/9 (19:29), 13. FC Concordia Basel 23/8 (15:25), 14. FC Türkgücü Basel 23/4 (18:42).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2021 23:23 Uhr.