4. Liga, Gruppe 3 Aesch gewinnt klar gegen Münchenstein FC Sieg für Aesch: Gegen Münchenstein FC gewinnt das Team am Dienstag zuhause 7:0. 04.05.2022, 09.02 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Aesch über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren sechs. Zur Halbzeitpause war das Team 1:0 in Führung gelegen.

Münchenstein FC gelang kein Tor.

Die Torschützen für Aesch waren: Sacha Bourquin (2 Treffer), Yves Frossard (1 Treffer), Yannick Hofer (1 Treffer), Timon Rau (1 Treffer), Nicola Wetzel (1 Treffer) und Gianluca Celant (1 Treffer).

Bei Aesch erhielten Timon Rau (47.), Robin Schaub (63.) und Sacha Bourquin (84.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Münchenstein FC, Patrick Presotto (71.) kassierte sie.

Der Sturm von Aesch sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 3.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Offensive 63 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Münchenstein FC ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.3 (Rang 10).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Aesch. Das Team liegt mit 30 Punkten auf Rang 4. Aesch hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Aesch in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Ettingen. Diese Begegnung findet am Samstag (7. Mai) statt (19.45 Uhr, Sportanlage Hintere Matten, Ettingen).

Für Münchenstein FC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 7. Münchenstein FC hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Münchenstein FC in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Laufen a. Diese Begegnung findet am Samstag (7. Mai) statt (18.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: FC Aesch - FC Münchenstein 7:0 (1:0) - Löhrenacker, Aesch – Tore: 15. Yannick Hofer 1:0. 49. Gianluca Celant 2:0. 55. Yves Frossard 3:0. 67. Timon Rau 4:0. 75. Nicola Wetzel 5:0. 78. Sacha Bourquin 6:0. 91. Sacha Bourquin 7:0. – Aesch: Fabio Michele Scardicchio, Marco Zorzetto, Stefan Gempeler, Philippe Stebler, Yves Frossard, Romeo Bitto, Robin Schaub, Sascha Volpe, Yannick Hofer, Nicola Wetzel, Nico Fruncillo. – Münchenstein FC: Levent Uzunay, Daniele Abbt, Patrick Zimmermann, Patrick Presotto, Basil Jäger, Mohammad Bashir Naderi, Davide Febbraio, David Wenger, Mahir Ali Calhan, Arthur Hemmings, Fabio Vigorito. – Verwarnungen: 47. Timon Rau, 63. Robin Schaub, 71. Patrick Presotto, 84. Sacha Bourquin.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.05.2022 08:59 Uhr.