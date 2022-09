4. Liga, Gruppe 2 Aesch und Dornach spielen Remis Im Spiel zwischen Aesch und Dornach gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden. 11.09.2022, 05.37 Uhr

Zweimal ging Dornach in Führung. Doch Aesch schaffte jeweils den Ausgleich.

Den Auftakt machte Dominik Ditzler, der in der 10. Minute für Dornach zum 1:0 traf. Die Führung hielt jedoch nicht lange. Nur fünf Minuten später traf Yannick Schultz für Aesch zum 1:1-Ausgleich. Das Tor von Kilian Schröter in der 17. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Dornach. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 39. Minute, als Tizian Maggion für Aesch traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Aliyar Özmen von Aesch erhielt in der 80. Minute die gelbe Karte.

Aesch steht in der Tabelle neu auf Rang 10 (zuvor: 9). Das Team hat einen Punkt. Aesch hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Aesch in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team BCO Alemannia Basel. Die Partie findet am 18. September statt (11.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Unverändert liegt Dornach auf Rang 7. Das Team hat vier Punkte. Dornach hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Dornach geht es zuhause gegen SC Basel Nord (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 17. September statt (18.30 Uhr, Sportplatz Weiden, Dornach).

Telegramm: FC Aesch b - SC Dornach b 2:2 (2:2) - Löhrenacker, Aesch – Tore: 10. Dominik Ditzler 0:1. 15. Yannick Schultz 1:1. 17. Kilian Schröter 1:2. 39. Tizian Maggion 2:2. – Aesch: Robin Leuenberger, Cihad Yalin, Cihan Güclü, Marco Zorzetto, Inan Ekici, Florian Frey, Aliyar Özmen, Salvatore Falbo, Tizian Maggion, Mehmet Ali Torun, Yannick Schultz. – Dornach: Dennis Senn, Manuele Häusler, Mike Schneeberger, Remo Kempf, Gustavo Diaz, Pascal Marty, Dominik Ditzler, Philippe Kempf, Kilian Schröter, Nico Berger, Severin Stöckli. – Verwarnungen: 80. Aliyar Özmen.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 05:34 Uhr.

