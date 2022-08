4. Liga, Gruppe 2 Alemannia Basel entscheidet Showdown gegen Muttenz für sich Das drittplatzierte Team Alemannia Basel hat am Samstag im Duell zweier Topteams den erstklassierten Verein Muttenz zuhause 3:0 besiegt. 20.08.2022, 22.46 Uhr

(chm)

Dénes Zoltan Kövi traf in der 20. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Alemannia Basel. Robin Maurer erhöhte in der 46. Minute zur 2:0-Führung für Alemannia Basel. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Nicola Pol in der 83. Minute, als er für Alemannia Basel zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Alemannia Basel erhielt: Noah Bortolussi (88.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Muttenz, Alain Tanner (74.) kassierte sie.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0 hat die Abwehr von Alemannia Basel ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 3 geschossenen Toren Rang 3.

Muttenz lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Alemannia Basel. Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach ein Spielen, in denen die Defensive 3 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

In der Tabelle steht Alemannia Basel nach dem dritten Spiel auf Rang 3. Alemannia Basel hat bisher immer gewonnen, nämlich einmal.

Für Alemannia Basel geht es auswärts gegen FC Bachletten 2020 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 28. August statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Nach dem dritten Spiel steht Muttenz auf dem zehnten Rang. Muttenz hat bisher nur verloren, nämlich einmal.

Muttenz tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Münchenstein a an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 30. August (20.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: BCO Alemannia Basel - SV Muttenz 3:0 (1:0) - Hörnli, Basel – Tore: 20. Dénes Zoltan Kövi 1:0. 46. Robin Maurer 2:0. 83. Nicola Pol 3:0. – Alemannia Basel: Cédric Federer, Christian Compare, Dénes Zoltan Kövi, David Aleksic, Josip Brisevac, Noah Bortolussi, Marc Schielly, Jaffar Khamis, Nicola Pol, Peter Betsche, Nicolas Kramer. – Muttenz: Janic Heid, Alessandro Legge, Simon Näf, Fabrizio D Aprile, Nathaniel Joseph Pressner, Emanuele Legge, Kevin Cristobal, Philip Neuschäfer, Jonas Klotz, Alain Tanner, Stéphan Berger. – Verwarnungen: 74. Alain Tanner, 88. Noah Bortolussi.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2022 20:18 Uhr.