3. Liga, Gruppe 1 Alessio Piatti rettet Zwingen einen Punkt gegen Concordia Basel Im Spiel zwischen Concordia Basel und Zwingen hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 0:3. 28.10.2021, 23.21 Uhr

(chm)

Zwingen war einmal in Führung. Concordia Basel lag nie vorne. Den Ausgleich zum 3:0 schaffte Zwingen in der 86. Minute.

Zwingen war zwar zeitweise mit 3:0 (86. Minute) in Führung, doch Concordia Basel holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Für den späten Ausgleich für Zwingen sorgte Alessio Piatti, der in der 86. Minute das Tor zum 3:0 erzielte. .

Bei Zwingen erhielten Marc Steiner (75.) und Patrick Müller (82.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Concordia Basel.

Die Tabellensituation bleibt für Concordia Basel unverändert. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 11. Concordia Basel hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Concordia Basel zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team AC Rossoneri. Diese Begegnung findet am Sonntag (31. Oktober) statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Das Unentschieden bringt Zwingen in der Tabelle zwei Plätze nach vorne. Das Team liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 7 Zwingen hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Zwingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Black Stars (Platz 4). Die Partie findet am Sonntag (31. Oktober) statt (15.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Zwingen 3:3 (0:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 3. Erik Rieser 0:0. 10. Erik Rieser 0:0. 48. Sandro Piatti 0:1. 60. Erik Rieser 0:1. 76. Sandro Piatti 0:2. 86. Alessio Piatti 0:3. – Concordia Basel: Lorik Pajazitovic, Saharat Schaffner, Leo Marjanovic, Vildan Aliji, Ali Riza Körmecli, Marlon Riva, Nicolas Richard Abime Hettenbach, Tolgahan Eraslan, Francesco Rizzo, Elid Basha, Erik Rieser. – Zwingen: Thomas Von Rohr, Marc Steiner, Sandro Schütz, Sandy Sprunger, Sandro Guthauser, Patrick Müller, Luca Labhart, Pravin Manotheepan, Renato Lisser, Sandro Piatti, Alessio Piatti. – Verwarnungen: 35. Tolgahan Eraslan, 65. Saharat Schaffner, 75. Marc Steiner, 82. Patrick Müller.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: BCO Alemannia Basel - FC Bubendorf 0:3, AC Rossoneri - FC Gelterkinden 5:2, FC Breitenbach - FC Black Stars 3:4, FC Laufen - US Olympia 1963 6:0, FC Concordia Basel - FC Zwingen 3:3

Tabelle: 1. FC Laufen 11 Spiele/29 Punkte (41:7). 2. FC Therwil 11/25 (32:15), 3. AC Rossoneri 11/22 (33:16), 4. FC Black Stars 11/22 (37:23), 5. FC Oberwil 11/18 (22:15), 6. FC Bubendorf 11/17 (26:22), 7. FC Zwingen 11/15 (31:28), 8. SC Binningen 11/15 (20:28), 9. FC Schwarz-Weiss b 11/14 (19:23), 10. FC Breitenbach 11/13 (23:25), 11. FC Concordia Basel 11/11 (16:25), 12. FC Gelterkinden 11/7 (18:37), 13. US Olympia 1963 11/6 (18:38), 14. BCO Alemannia Basel 11/3 (7:41).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.10.2021 23:18 Uhr.