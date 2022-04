3. Liga, Gruppe 2 Alkar bezwingt auswärts Reinach – Siegtreffer in allerletzter Minute Alkar behielt im Spiel gegen Reinach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 24.04.2022, 02.07 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Alkar das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 93. Minute war Ivan Vukelja.

Zum Auftakt der Partie hatte Marinko Sucic sein Team in der 30. Minute in Führung geschossen. Zum Ausgleich für Reinach traf Fabio Bögli in der 57. Minute. In der 68. Minute war es an Franjo Dzolan, Alkar 2:1 in Führung zu bringen. Per Elfmeter glich Markus Schwander das Spiel in der 76. Minute für Reinach wieder aus.

Gelbe Karten gab es bei Alkar für Andrej Saric (75.) und Ivan Vukelja (79.). Gelbe Karten gab es bei Reinach für Raphael Schär (88.) und Gianni Rocco (92.).

Mit einem Tore-Schnitt von 2.9 Toren pro Spiel ist Alkar bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Alkar rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Für Alkar ist es der zweite Sieg in Serie.

Alkar tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Rheinfelden 1909 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Mai (15.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 8. Für Reinach war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Reinach auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Allschwil (Platz 9) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (20.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Reinach - NK Alkar 2:3 (0:1) - Fiechten, Reinach – Tore: 30. Marinko Sucic 0:1. 57. Fabio Bögli 1:1. 68. Franjo Dzolan 1:2. 76. Markus Schwander (Penalty) 2:2.93. Ivan Vukelja (Penalty) 2:3. – Reinach: Luca Weisskopf, Sjaak Eck, Raphael Schär, Gianni Rocco, Jan Glasstetter, Dennis Coletta, Carmelo Orlando, Pascal Kraft, Tobias Mutz, Cyrill Bannier, Markus Schwander. – Alkar: Dominik Djakovic, Simon Horvat, Andrej Saric, Ivan Vukelja, Marinko Sucic, Franjo Dzolan, Ivan Vidovic, Benard Muja, Antun Hrskanovic, Ivan Tunjic, Zeljko Madzarevic. – Verwarnungen: 75. Andrej Saric, 79. Ivan Vukelja, 88. Raphael Schär, 92. Gianni Rocco.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 02:02 Uhr.