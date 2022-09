3. Liga, Gruppe 2 Alkar bezwingt auswärts Schwarz-Weiss – Später Siegtreffer Alkar gewinnt am Dienstag auswärts gegen Schwarz-Weiss 2:1. 07.09.2022, 02.17 Uhr

Alkar geriet zunächst in Rückstand, als Maurice Dubois in der 13. Minute die zwischenzeitliche Führung für Schwarz-Weiss gelang. In der 47. Minute glich Alkar jedoch aus und ging in der 89. Minute in Führung. Torschützen waren Ivan Vukelja und Zeljko Madzarevic.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Schwarz-Weiss sah Janosch Martens (95.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Janosch Martens (48.), Mahir Mulabdic (72.) und Filmon Tesfalidet (87.). Bei Alkar erhielten Ivan Tunjic (83.), Ivan Vukelja (87.) und Antun Hrskanovic (92.) eine gelbe Karte.

Alkar verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Für Alkar ist es der zweite Sieg in Serie. Alkar konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Alkar tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Münchenstein an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am Samstag (10. September) statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Schwarz-Weiss rutscht in der Tabelle von Rang 7 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Schwarz-Weiss hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Schwarz-Weiss spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Breitenbach (Platz 5). Diese Begegnung findet am Samstag (10. September) statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - NK Alkar 1:2 (1:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 13. Maurice Dubois 1:0. 47. Ivan Vukelja (Penalty) 1:1.89. Zeljko Madzarevic 1:2. – Schwarz-Weiss: Luca Brunner, Julian Tanner, Noah Böni, Mahir Mulabdic, Maurice Dubois, Rrap Cerkini, Janosch Martens, Luca Bosco Ferreira Caviezel, Serge Müller, Senol Sengül, Ismet Ahmetovic. – Alkar: Dominik Djakovic, Deni Basic, Ivan Vukelja, Simon Horvat, Marinko Sucic, Benard Muja, Franjo Dzolan, Antun Hrskanovic, Ivan Tunjic, Franjo Soldo, Zeljko Madzarevic. – Verwarnungen: 48. Janosch Martens, 72. Mahir Mulabdic, 83. Ivan Tunjic, 87. Filmon Tesfalidet, 87. Ivan Vukelja, 92. Antun Hrskanovic – Ausschluss: 95. Janosch Martens.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.09.2022 01:11 Uhr.

