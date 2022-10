3. Liga, Gruppe 1 Allschwil holt sich drei Punkte gegen Lausen Sieg für Allschwil: Gegen Lausen gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1. 23.10.2022, 00.29 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Allschwil: Bryan Scherrer brachte seine Mannschaft in der 27. Minute 1:0 in Führung. In der 42. Minute traf Elias Küng für Lausen zum 1:1-Ausgleich. In der 59. Minute schoss Boran Yavuz Allschwil mittels Elfmeter in Führung (2:1). Das letzte Tor der Partie fiel in der 67. Minute, als Bryan Scherrer für Allschwil auf 3:1 erhöhte.

Bei Lausen erhielten Sascha Meder (14.), Timo Lakerveld (58.) und Arbnor Rexhaj (74.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Allschwil, nämlich für Michele Petta (60.).

Die Offensive von Allschwil hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.3 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Lausen kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.5 Tore pro Partie (Rang 12).

Allschwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 4. Allschwil hat bisher sechsmal gewonnen und dreimal verloren.

Allschwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Zwingen (Platz 7). Die Partie findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.15 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Mit der Niederlage rückt Lausen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 12. Für Lausen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Lausen spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Binningen a (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (25. Oktober) (20.15 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Allschwil - FC Lausen 72 3:1 (1:1) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 27. Bryan Scherrer 1:0. 42. Elias Küng 1:1. 59. Boran Yavuz (Penalty) 2:1.67. Bryan Scherrer 3:1. – Allschwil: Pascal Müller, André Bachmann, Fabian Roth, Firat Dogan, Noah Vögtlin, Boran Yavuz, Samir Natarajan, Michele Fedele, Pablo Romera, Bryan Scherrer, Michele Petta. – Lausen: Micha Bürgin, Alessio Crimi, Timo Lakerveld, Sascha Meder, Ivan De Paola, Nikola Gadzic, Elias Küng, Arbnor Rexhaj, Aleksandar Dobric, Jan Gysin, Andri Herger. – Verwarnungen: 14. Sascha Meder, 58. Timo Lakerveld, 60. Michele Petta, 74. Arbnor Rexhaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

