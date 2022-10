4. Liga, Gruppe 4 Allschwil holt sich drei Punkte gegen Transmontanos – Janis Birrer entscheidet Spiel Allschwil behielt im Spiel gegen Transmontanos am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:3. 30.10.2022, 03.03 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Florian Schlachter, der in der 18. Minute für Allschwil zum 1:0 traf. Janis Birrer erhöhte in der 36. Minute zur 2:0-Führung für Allschwil. Micael Manuel Pires sorgte in der 38. Minute für Transmontanos für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Nico Müller erhöhte in der 44. Minute zur 3:1-Führung für Allschwil. Dank dem Treffer von Osvaldo Ramos (50.) reduzierte sich der Rückstand für Transmontanos auf ein Tor (2:3). Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 58, als Yasin Tutan für Transmontanos erfolgreich war. Janis Birrer sorgte in der 60. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Allschwil. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Allschwil sah Cyrill Schulz (78.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Allschwil weitere vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Transmontanos, Selmo Joao Mbote (89.) kassierte sie.

Die Abwehr von Transmontanos kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 44 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Allschwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 5. Allschwil hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Allschwil tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von US Olympia 1963 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 19. März statt ( Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Transmontanos hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Für Transmontanos war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Transmontanos auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Türkgücü Basel. Diese Begegnung findet am 19. März statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Allschwil - SV Transmontanos Basel 4:3 (3:1) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 18. Florian Schlachter 1:0. 36. Janis Birrer 2:0. 38. Micael Manuel Pires 2:1. 44. Nico Müller 3:1. 50. Osvaldo Ramos 3:2. 58. Yasin Tutan 3:3. 60. Janis Birrer 4:3. – Allschwil: Gian-Andrea Moser, Manuel Jonasch, Cyrill Schulz, Sinan Jusufovic, Jamy Lee Henzen, Jamie Jon Gartmann, Florian Schoeffel, Nico Müller, Yannic Szabo, Janis Birrer, Florian Schlachter. – Transmontanos: Miguel Angelo Almeida Moura, Yasin Tutan, Carlos Filipe Dias Cadime, Micael Manuel Pires, José Pedro Freitas da Silva, Luis Filipe Florentino Dantas, Osvaldo Ramos, José Pedro Pereira Loureiro, Josue Lutumba, Selmo Joao Mbote, Flávio Simäo Gomes Pacheco. – Verwarnungen: 52. Jamie Jon Gartmann, 54. Nico Müller, 78. Cyrill Schulz, 89. Selmo Joao Mbote, 89. Yannick Schönenberger – Ausschluss: 78. Cyrill Schulz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 04:00 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.