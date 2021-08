2. Liga Allschwil setzt Siegesserie auch gegen Old Boys fort Allschwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Old Boys hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:0 29.08.2021, 12.59 Uhr

(chm)

Oumar Gaye schoss Allschwil in der 5. Minute zur 1:0-Führung. Devin Merschnigg sorgte in der 48. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Allschwil. Nico Scheibler baute in der 67. Minute die Führung für Allschwil weiter aus (3:0).

Jasmin Mbatchou baute in der 79. Minute die Führung für Allschwil weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Nico Scheibler, der in der 84. Minute die Führung für Allschwil auf 5:0 ausbaute.

Old Boys kassierte vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Allschwil, Roberto Farinha Silva (28.) kassierte sie.

Unverändert liegt Allschwil auf Rang 2. Das Team hat neun Punkte. Allschwil feiert mit dem Sieg gegen Old Boys bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Allschwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Gelterkinden (Platz 4). Diese Begegnung findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Old Boys rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Old Boys hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Old Boys in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Pratteln. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (14.00 Uhr, Schützenmatte, Basel).

Telegramm: FC Allschwil - BSC Old Boys 5:0 (1:0) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 5. Oumar Gaye 1:0. 48. Devin Merschnigg 2:0. 67. Nico Scheibler 3:0. 79. Jasmin Mbatchou 4:0. 84. Nico Scheibler (Penalty) 5:0. – Allschwil: Marco Schmid, Nico Stasi, Devin Merschnigg, Ahmed Setti, Roberto Farinha Silva, Lino Heitz, Joel Schuler, Lukas Bitter, Nico Lomma, Oumar Gaye, Nicola Borer. – Old Boys: David Rothen, Maximilian Mamot, Gedion Belachew, Francesco Savoca, Keven Perez Castillo, Dominik Situm, Nurallah Cagan, Marco Baumann, Samir Natarajan, Kerim Yilmaz, Tizian Todaro. – Verwarnungen: 28. Roberto Farinha Silva, 37. Marco Baumann, 64. Kerim Yilmaz, 83. David Rothen, 91. Mattia Durante.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Pratteln - SV Sissach 4:0, FC Allschwil - BSC Old Boys 5:0, FC Birsfelden - FC Gelterkinden 1:2, FC Amicitia Riehen - FC Aesch 0:5, FC Wallbach-Zeiningen - FC Dardania 3:1

Tabelle: 1. FC Aesch 3 Spiele/9 Punkte (11:1). 2. FC Allschwil 3/9 (10:3), 3. FC Pratteln 3/6 (9:5), 4. FC Gelterkinden 3/5 (5:4), 5. SV Muttenz 2/4 (4:3), 6. FC Wallbach-Zeiningen 2/3 (3:2), 7. FC Möhlin-Riburg/ACLI 2/3 (7:6), 8. FC Reinach 2/3 (4:5), 9. BSC Old Boys 3/3 (5:9), 10. FC Amicitia Riehen 2/1 (1:7), 11. FC Birsfelden 3/1 (4:7), 12. SV Sissach 3/1 (3:8), 13. FC Dardania 3/0 (4:10), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 12:55 Uhr.