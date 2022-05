3. Liga, Gruppe 2 Allschwil setzt Siegesserie auch gegen Rheinfelden fort Allschwil setzt seine Siegesserie auch gegen Rheinfelden fort. Das 3:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 08.05.2022, 20.23 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Murat Dogan in der 24. Minute. Er traf für Allschwil zum 1:0. Nico Stasi erhöhte in der 30. Minute zur 2:0-Führung für Allschwil. Allschwil erhöhte in der 34. Minute seine Führung durch Kim Handschin weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Noah Kempfer in der 49. Minute, als er für Rheinfelden 1909 zum 0:3 traf.

Bei Allschwil erhielten Murat Dogan (56.), Samir Natarajan (82.) und Kilian Vetter (85.) eine gelbe Karte. Für Rheinfelden gab es keine Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.6 Toren pro Spiel ist Allschwil bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Allschwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 31 Punkten auf Rang 4. Allschwil hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Allschwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Münchenstein (Platz 8). Diese Begegnung findet am 15. Mai statt (15.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Mit der Niederlage rückt Rheinfelden in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 43 Punkten neu Platz 3. Rheinfelden hat bisher 14mal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rheinfelden spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Stein (Rang 11). Das Spiel findet am Donnerstag (12. Mai) statt (20.00 Uhr, Bustelbach, Stein).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - FC Allschwil 1:3 (0:3) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 24. Murat Dogan 0:1. 30. Nico Stasi 0:2. 34. Kim Handschin 0:3. 49. Noah Kempfer 0:3. – Rheinfelden: Raphael Rua, Marc Rügge, Jonas Hürbin, Nick Menzinger, David Tettey, Jérôme Marti, Nicolas Küng, Simon Seiler, Roman Seiler, Jonas Ammann, Levent Hasani. – Allschwil: Elia Kasper, André Bachmann, Joel Schuler, Nico Stasi, Kilian Vetter, Samir Natarajan, Raphael Mathias, Kim Handschin, Michele Petta, Fabian Roth, Murat Dogan. – Verwarnungen: 56. Murat Dogan, 82. Samir Natarajan, 85. Kilian Vetter, 88. Jérôme Marti.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 20:20 Uhr.