4. Liga, Gruppe 4 Allschwil sorgt bei Schwarz-Weiss für Überraschung Allschwil hat am Sonntag gegen Schwarz-Weiss die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das viertklassierte Team 3:2. 11.04.2022, 13.33 Uhr

(chm)

Schwarz-Weiss ging zunächst in Führung, als Alessandro Zarola in der 24. Minute traf. Dann glich aber Florian Schlachter (25.) für Allschwil aus. Samson Krueger in der 31. Minute und Samson Krueger in der 61. Minute brachten Allschwil sodann 3:1 in Führung. Fabio Gil brachte Schwarz-Weiss in der 72. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Kevin Vicente von Schwarz-Weiss erhielt in der 75. Minute die gelbe Karte.

Allschwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 7. Allschwil hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt. Allschwil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Allschwil geht es zuhause gegen AS Timau Basel (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 20. April ( Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 4. Für Schwarz-Weiss war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Schwarz-Weiss spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Steinen Basel b (Platz 6). Diese Begegnung findet am 20. April statt ( Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - FC Allschwil 2:3 (1:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 24. Alessandro Zarola 1:0. 25. Florian Schlachter 1:1. 31. Samson Krueger 1:2. 61. Samson Krueger 1:3. 72. Fabio Gil 2:3. – Schwarz-Weiss: Yannik Schmöller, Dominic Cussigh, Linus Kneubühler, Ralf Hartmann, Laurin Van der Haegen, Yannik Traub, Fabio Gil, Diego Jenni, Mattia Fahrländer, Alessandro Zarola, Matteo Calcich. – Allschwil: Lenny Marksteiner, Damian Weiss, Manuel Jonasch, Gian-Andrea Moser, Nikolas Brunschwig, Sandro Vielmi, Nicola Weibel, Florian Schlachter, Jamie Jon Gartmann, Samson Krueger, Raffael Waldmeier. – Verwarnungen: 75. Kevin Vicente.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 16:55 Uhr.