3. Liga, Gruppe 2 Allschwil stolpert gegen Muttenz – Gregor Mössinger entscheidet Spiel Muttenz hat am Samstag gegen Allschwil die Überraschung geschafft: Die 14.-platzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das achtklassierte Team 2:1. Zugleich war es für Muttenz im fünften Spiel der erste Sieg der Saison. 18.09.2021, 20.18 Uhr

(chm)

Muttenz geriet zunächst in Rückstand, als Alessio Forgione in der 15. Minute die zwischenzeitliche Führung für Allschwil gelang. In der 49. Minute glich Muttenz jedoch aus und ging in der 78. Minute in Führung. Torschützen waren Mertan Yildiz und Gregor Mössinger.

Bei Muttenz erhielten Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas (47.), Mertan Yildiz (52.) und Ramazan Aldemir (71.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Allschwil für Boran Yavuz (77.) und Fabian Roth (86.).

Der Sieg brachte Muttenz über den Strich. Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 12. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Reinach. Muttenz hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Muttenz spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Stein (Platz 8). Das Spiel findet am 25. September statt (19.15 Uhr, Bustelbach, Stein).

Mit der Niederlage rückt Allschwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 9. Für Allschwil war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Allschwil verlor zudem erstmals zuhause.

Für Allschwil geht es daheim gegen FC Amicitia Riehen (Platz 13) weiter. Diese Begegnung findet am 26. September statt (11.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: SV Muttenz - FC Allschwil 2:1 (0:1) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 15. Alessio Forgione 0:1. 49. Mertan Yildiz 1:1. 78. Gregor Mössinger 2:1. – Muttenz: Lars Mauthe, Pascal Amsler, Leonardo Schlachter, Amit Amiti, Joey Ridacker, Berkant Öztürk, Ramazan Aldemir, Mehmet Gecici, Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas, Fabio Bächtold, Mertan Yildiz. – Allschwil: Elia Kasper, Luc Schaufelberger, Boran Yavuz, Nicolas Gränacher, Kilian Vetter, Sinan Baris, André Bachmann, Fabian Roth, Rajko Stanojevic, Berkan Ispert, Alessio Forgione. – Verwarnungen: 47. Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas, 52. Mertan Yildiz, 71. Ramazan Aldemir, 77. Boran Yavuz, 86. Fabian Roth.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: SV Muttenz - FC Allschwil 2:1, FC Reinach - AS Timau Basel 2:2

Tabelle: 1. FC Münchenstein 4 Spiele/10 Punkte (15:9). 2. AS Timau Basel 5/10 (21:6), 3. FC Rheinfelden 4/9 (8:6), 4. FC Liestal 4/9 (11:5), 5. FC Schwarz-Weiss a 4/7 (13:9), 6. FC Lausen 72 4/7 (10:8), 7. NK Alkar 5/7 (11:8), 8. FC Stein 4/6 (15:11), 9. FC Allschwil 5/6 (12:14), 10. SC Münchenstein 4/4 (6:12), 11. NK Posavina 4/4 (7:13), 12. SV Muttenz 5/4 (6:15), 13. FC Amicitia Riehen 5/3 (9:19), 14. FC Reinach 5/2 (8:17).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.09.2021 20:15 Uhr.