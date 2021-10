3. Liga, Gruppe 2 Allschwil und Rheinfelden spielen unentschieden Allschwil und Rheinfelden spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte. 10.10.2021, 22.51 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Das 0:1 erzielte Jusuf Zera in der 5. Minute. Den Ausgleich erzielte Alessio Forgione in der 32. Minute.

Bei Allschwil erhielten Berkan Ispert (29.), Alessio Forgione (39.) und Metin Koc (85.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Rheinfelden für David Tettey (47.) und Lucas Berger (93.).

Mit dem Unentschieden macht Allschwil ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 8. Allschwil hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Allschwil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Münchenstein an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Für Rheinfelden hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 5. Rheinfelden hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Rheinfelden daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Stein. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Allschwil - FC Rheinfelden 1:1 (1:1) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 5. Jusuf Zera 0:1. 32. Alessio Forgione 1:1. – Allschwil: Jon Götz, Boran Yavuz, Fabian Roth, Nicolas Gränacher, Kilian Vetter, Murat Dogan, Luca Heitz, Rajko Stanojevic, Alessio Forgione, Daniel Hochuli, Berkan Ispert. – Rheinfelden: Tim Mathys, Nicolas Küng, Nick Menzinger, Lucas Berger, Simon Seiler, Sebastian Metzger, Nils Moens, David Tettey, Jusuf Zera, Nils Ammann, Levent Hasani. – Verwarnungen: 29. Berkan Ispert, 39. Alessio Forgione, 47. David Tettey, 85. Metin Koc, 93. Lucas Berger.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Allschwil - FC Rheinfelden 1:1, NK Alkar - FC Münchenstein 1:5, SC Münchenstein - SV Muttenz 1:1

Tabelle: 1. AS Timau Basel 8 Spiele/19 Punkte (33:12). 2. FC Schwarz-Weiss a 8/17 (25:16), 3. FC Münchenstein 8/14 (28:22), 4. FC Liestal 8/14 (25:16), 5. FC Rheinfelden 8/13 (17:18), 6. NK Alkar 8/13 (20:17), 7. SV Muttenz 8/11 (14:17), 8. FC Allschwil 8/10 (18:19), 9. FC Lausen 72 7/9 (17:16), 10. SC Münchenstein 7/8 (11:18), 11. FC Reinach 8/8 (19:25), 12. NK Posavina 8/7 (14:30), 13. FC Stein 8/7 (25:26), 14. FC Amicitia Riehen 8/4 (15:29).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 22:47 Uhr.