4. Liga, Gruppe 4 Amer Dizdarevic führt Bosna Basel mit drei Toren zum Sieg gegen Inter Basel Bosna Basel behielt im Spiel gegen Inter Basel am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:3. 02.10.2022, 21.58 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Amer Dizdarevic, der in der 14. Minute für Bosna Basel zum 1:0 traf. Mit einem weiteren Tor sorgte Amer Dizdarevic in der 26. Minute für das 2:0 für Bosna Basel. Erneut Amer Dizdarevic traf in der 28. Minute auch zum 3:0 für Bosna Basel.

Nourallah Nouri verkürzte in der 39. Minute den Rückstand von Inter Basel auf 1:3. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Wiederum Nourallah Nouri brachte Inter Basel in der 66. Minute auf einen Treffer heran, als er zum 2:3 traf. Gleichstand war in der 68. Minute hergestellt: Gholam Farook Mohammadi traf für Inter Basel. Kurz vor Schluss, in der 86. Minute traf Mirza Comic zum 4:3-Siegestreffer für Bosna Basel.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bosna Basel kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Inter Basel für Wahidullah Bayat (18.) und Younus Amiri (64.).

Zahlreiche Gegentore sind für Inter Basel ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 36 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.5 Toren pro Spiel (Rang 11).

Bosna Basel rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 7. Für Bosna Basel ist es der zweite Sieg in Serie. Bosna Basel konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Bosna Basel geht es zuhause gegen AS Timau Basel (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (20.45 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Inter Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit null Punkten auf Rang 11. Inter Basel hat bisher nur verloren, nämlich sechsmal.

Für Inter Basel geht es in einem Heimspiel gegen SV Transmontanos Basel (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: Inter Basel - FC Bosna Basel 3:4 (1:3) - Rankhof, Basel – Tore: 14. Amer Dizdarevic 0:1. 26. Amer Dizdarevic 0:2. 28. Amer Dizdarevic 0:3. 39. Nourallah Nouri (Penalty) 1:3.66. Nourallah Nouri 2:3. 68. Gholam Farook Mohammadi 3:3. 86. Mirza Comic 3:4. – Inter Basel: Navid Majidi, Qhader Mohammadi, Ahmad Shah Zarmohammadi, Suleyman Huseyni, Younus Amiri, Wahidullah Bayat, Ali Jafari, Hamid Reza Esfandyary, Eid Mohammad Mohammad Musa, Gholam Farook Mohammadi, Siawash Fayez. – Bosna Basel: Ammar Terzic, Mirza Comic, Din Hodzic, Elmin Hasanic, Emir Hamza Keranovic, Rajko Stanojevic, Rifet Heljezovic, Hasan Husic, Fikret Balic, Mirzad Ajanovic, Amer Dizdarevic. – Verwarnungen: 18. Wahidullah Bayat, 48. Rifet Heljezovic, 64. Younus Amiri, 64. Samir Dizdarevic, 87. Hasan Husic, 92. Mirsad Junuzovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 21:55 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.